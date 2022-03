L’alt representant per a la Política Exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, va lloar ahir la valentia del president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, de qui va dir que «no és el tipus de líder que fuig amagat en un cotxe». «Gràcies a Déu, Zelenski no és el tipus de líder que fuig amagat en un cotxe, es queda allà resistint i hem de donar-li suport», va dir Borrell en roda de premsa després d’una videoconferència amb els ministres europeus de Defensa.

La frase va començar a circular a les xarxes socials, on van interpretar el comentari de Borrell, exministre espanyol d’Exteriors i molt contrari al moviment independentista català, com una referència a la fugida de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Bèlgica el 2017 després de declarar la independència de Catalunya.

Puigdemont va respondre l’alt representant de la Unió Europea per a Afers exteriors que mai ha estat en un maleter ni s’ha «amagat». En un fil de tuits, l’expresident català va assegurar que el 2017 va marxar a Brussel·les «per denunciar la repressió espanyola» i que només va estar amagat quan va estar empresonat a Alemanya i Itàlia, «per ordre d’Espanya».

L’eurodiputat de Junts va considerar que Borrell està «enfadat» amb ell per una sèrie de preguntes que li va formular, sobre el percentatge d’espanyols del seu staff i sobre unes declaracions del ministre d’Exteriors, José Manuel Albares.

«Encara no m’ha contestat però avui se li ha notat que té l’orgull ferit, i en una cosa habitual en ell se li ha escalfat la boca. Potser també està ferit en veure que el país que representa no compta per a massa res en la gestió de la guerra d’Ucraïna», va destacar. Finalment, va assegurar que el seu compromís va ser prevenir qualsevol brot de violència.