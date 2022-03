L’independentisme català, sobretot el que gira al voltant de Junts, es va indignar dilluns passat amb una de les seves grans bèsties negres, Josep Borrell, per unes declaracions sobre la guerra a Ucraïna. L’Alt Representant de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat va elogiar la valentia del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, perquè, va afirmar: «Gràcies a Déu no és el tipus de líder que fuig amagat amb un cotxe, sinó que es queda resistint, i li hem de donar suport». La frase va començar a circular per les xarxes socials, en què dirigents independentistes van interpretar el comentari de Borrell, exministre socialista d’Afers Exteriors, com una referència a la fugida de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Bèlgica el 2017, després de la declaració unilateral d’independència per part del Parlament.

Segons aquesta versió, durant aquells dies el líder de Junts va esquivar la vigilància fins i tot dels mossos que li feien de guardaespatlles i va sortir d’Espanya amagat dins un cotxe que conduïa un agent de la seva confiança. Tot i que Puigdemont sempre ha negat aquesta versió, dilluns va respondre Borrell amb un fil de Twitter, i fins i tot el conseller d’Economia, Jaume Giró, va reclamar la dimissió del cap de la diplomàcia europea. També la portaveu de Junts, Elsa Artadi, i altres representants del partit van desqualificar l’exministre socialista per la seva comparació. No obstant, fonts de l’entorn de Borrell afirmen que la realitat és que l’alt representant de la UE no es referia a Puigdemont, sinó a l’expresident prorús d’Ucraïna Víktor Ianukóvitx, que va fugir del país el 22 de febrer del 2014 per les massives protestes al carrer perquè renunciés al poder. Les mateixes fonts pròximes a Josep Borrell van afegir que «Puigdemont i l’independentisme no estan en el centre d’aquest conflicte tan seriós que ens ocupa».