L'edifici de Ciències Experimentals és el primer de la Universitat de Vigo i de tota Espanya que comptarà amb màquines d'autoservei expenedores de productes d'higiene femenina a les estudiants de manera gratuïta.

En qüestió de dues setmanes, la Universitat de Vigo haurà instal·lat un total de 25 màquines en els seus tres campus de Vigo, Orense i Pontevedra, completant així el procés iniciat fa un any per visibilitzar i normalitzar la menstruació i reduir la pobresa menstrual, segons informa la revista de la UVigo.

Després de la licitació, les màquines expenedores han estat dissenyades per l'empresa gallega Dismac, i funcionen mitjançant lectors dels codis de barres de la targeta universitària de les alumnes.

Inicialment, les màquines expenen caixes que contenen tres tampons o tres compreses, en funció del que triïn les seves usuàries, que poden utilitzar les màquines un màxim de tres vegades al mes, la qual cosa podrà variar més endavant si fos necessari.

Pionera

Amb la instal·lació d'aquests dispensadors, la Universitat de Vigo es converteix en pionera a Espanya.

Segons Águeda Gómez, directora de la Unitat d'Igualtat de la UVigo, aquest servei gratuït ja s'ofereix a les universitats escoceses, però a través de cistelles en els serveis, no de màquines expenedores com la universitat gallega.

Diu Gómez que aquesta mesura era "necessària" i que dona resposta a una "reivindicació de l'alumnat" en una universitat en la qual des de fa temps existia un activisme menstrual que demandava "dignificar una necessitat fisiològica" que tenen les dones "sense que sigui opcional".

Serveix aquesta mesura per "acabar amb la ceguesa de gènere d'institucions com la universitària que semblava estar dissenyada només per a les necessitats específiques dels homes i ara, per fi, contempla a la meitat de la humanitat, que som les dones", ha dit Gómez.

L'empresa Dismac va comptar amb la col·laboració de l'escola de Telecomunicacions per dissenyar el sistema de lectura de les targetes i les màquines han suposat una inversió de 200.000 euros, als quals cal sumar entre 5.000 i 6.000 euros cada mes per omplir-les dels productes d'higiene femenina que expenen a les alumnes.