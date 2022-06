Nous contractes engreixen la macrocausa de Villarejo

El jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón té a les mans pràcticament duplicar el nombre de peces amb què actualment compta el cas Tàndem, en què s’investiguen les clavegueres policials i el principal acusat del qual és l’excomissari José Manuel Villarejo. Per això disposa d’un nou ofici policial en què se li informa de 33 encàrrecs que encara no eren coneguts ni comptaven amb una investigació individualitzada.

Fins ara el titular del Jutjat Central d’Instrucció número 6 ha obert una peça per cadascun dels encàrrecs subscrits per l’expolicia amb empreses i particulars per espiar competència o familiars amb els quals manté algun tipus de conflicte. L’última oberta fins ara, la número 33, és per un presumpte encàrrec d’espiar el cònsol de Letònia a Barcelona, Xavier Vinyals, cessat el 2016 per Exteriors per la seva proximitat a l’independentisme i, en concret, a l’expresident català Carles Puigdemont. El 6 de juliol el jutge prendrà declaració als quatre imputats.

Entre la resta de peces obertes hi ha les tres per les quals se’l jutja a l’Audiència Nacional (Land, Iron i Pintor), però també les relatives a grans empreses (com BBVA o Iberdrola) i Kitchen, en què s’investiga l’espionatge del qual va ser víctima l’extresorer del PP Luis Bárcenas durant el Govern de Mariano Rajoy.

El jutge ha de decidir ara si reobre aquesta última causa en relació amb l’exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal, com li ha demanat el PSOE. Per pronunciar-se s’ha dirigit a Anticorrupció, que de moment considera que les gravacions no aporten elements diferents dels ja coneguts amb prou rellevància per tornar a instar la imputació de l’exdirigent del PP, després que la Sala Penal de l’Audiència Nacional confirmés la decisió del magistrat d’exonerar-la.

En el seu últim ofici, la policia informa el jutge de «l’existència de projectes de recerca/intel·ligència que assumeix el principal investigat (...) a canvi de diners». Per executar-lo «accedeix a registres públics i privats d’accés restringit i s’adopten diferents diligències de recerca restrictives de drets». Entre els 33 projectes, tres apareixen com a «rebutjats», un, «inactiu», i dos en «stand by».

Entre ells apareixen vells coneguts de l’excomissari, com ILH, sigles amb què en les seves agendes identifica sempre el marit de Cospedal, Ignacio López del Hierro, però també Fernando Martín Álvarez, fundador de Martinsa Fadesa, a qui suposadament també va espiar Villarejo per encàrrec del BBVA.

També hi ha l’encàrrec que el 2010 li va fer l’empresari malagueny establert a Múrcia José Ramón Carabante, que va saltar a la fama després de promoure l’escuderia Hispania Racing de Fórmula 1. Li va demanar un escombrat de les trucades de telèfon del seu amic Trinitario Casanova.