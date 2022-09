Felip VI destaca el llegat «valuós» de la seva «tia Lilibet»

El dolor per la mort de la reina Isabel II és profund al palau de la Zarzuela. Els reis actuals, Felip VI i Letizia, mantenien una estreta relació amb la monarca i amb el que va ser el seu marit, el duc d’Edimburg. El monarca estimava molt la seva «tia Lilibet», com li deia de manera afectuosa. Felip VI considera que «el seu sentit del deure» i «compromís» és un «exemple» i «romandrà com un llegat sòlid i valuós per a les generacions futures». «M’agradaria oferir al poble britànic els nostres més sentits condols», va escriure.