Almenys 30 morts en un brutal atac contra civils

Almenys 30 persones van morir ahir i mig centenar van resultar ferides en un atac amb míssils russos contra un comboi humanitari a Zaporijia, al sud del país, segons va informar la Fiscalia General d’Ucraïna. Els dos bàndols s’acusen mútuament d’haver llançat el bombardeig sagnant. El cap de l’administració militar d’aquesta regió, Oleksandr Staruj, es va dirigir a les tropes russes: «Cremeu-vos a l’infern»

Un portaveu de la presidència ucraïnesa, Kirilo Timoixenko, va afegir que les tropes del Kremlin van llançar un total de 16 míssils S-300 en quatre atacs a la zona del mercat d’automòbils, així com al punt de concentració de vehicles i ciutadans per a la sortida i l’entrada al territori ocupat.

En aquest lloc hi havia una columna d’automòbils amb civils que es dirigien a la zona sota control rus per recollir familiars i per portar ajuda, segons el relat de Timoixenko.

Per part seva, un representant de l’ocupació russa local, Vladímir Rogov, va acusar Kíev d’haver llançat l’atac per evitar que els civils entressin al territori ocupat. A la regió veïna de Jerson, un alt responsable de l’ocupació russa va morir en un bombardeig.