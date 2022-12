El rei Felip VI ha fet aquest dissabte al vespre una crida a "enfortir" les institucions espanyoles perquè protegeixin els ciutadans, serveixin "l'interès general" i respectin la Constitució. "És un propòsit diari amb el qual les institucions hem d'estar sempre compromesos", ha dit durant el discurs de Nadal, en què ha alertat sobre els "riscos" d'una societat dividida per a la convivència i les institucions de l'Estat. Per això, ha apel·lat a la "responsabilitat" i ha demanat "reflexionar de manera constructiva". Felip VI ha fixat com a grans reptes la divisió, el "deteriorament de la convivència" i també "l'erosió de les institucions" i ha afirmat que hi ha "gran preocupació i incertesa" en la societat espanyola.

Les paraules del monarca arriben en ple conflicte per la renovació de la cúpula judicial espanyola i després d'una insòlita intervenció del Tribunal Constitucional per paralitzar la votació al Senat de la norma que ha de reformar el funcionament del mateix organisme. La cort de garanties va admetre dilluns les mesures cautelaríssimes plantejades pel PP per tal d'aturar la tramitació d'unes esmenes incloses en la reforma del Codi Penal que pretenen modificar el sistema per escollir els magistrats del TC. La decisió es va prendre malgrat que el PSOE i Unides Podem havien recusat alguns dels jutges i que part del ple del TC té el mandat caducat. Tot plegat forma part d'un llarg estira-i-arronsa del govern espanyol amb el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i amb el PP que La Moncloa volia liquidar amb l'aprovació del nou sistema de designació de magistrats. Felip VI no s'ha referit explícitament a aquesta crisi institucional però sí que ha fet una defensa de la utilitat de les institucions de l'Estat perquè garanteixin els drets de la ciutadania "i donin suport a les famílies i als joves en la superació de molts dels seus problemes quotidians". Un d'aquests problemes, ha admès, és l'escalada de preus que ha provocat, entre altres, la guerra a Ucraïna. El rei ha reconegut que "provoca inseguretat a les llars" i que hi ha famílies que "no poden afrontar aquesta situació de manera prolongada i necessiten el suport continu dels poders públics". "No podem ignorar la seriositat d'aquests problemes, però tampoc podem renunciar al fet que les coses poden canviar i millorar", ha subratllat. Per això, ha demanat "tenir confiança" i recordar "la superació d'altres crisis econòmiques, socials o institucionals" que ha viscut l'estat espanyol, com la pandèmia de covid-19. "La transformació i modernització d'Espanya de les últimes quatre dècades, gràcies a l'èxit de la nostra transició a la democràcia i a l'aprovació de la nostra Constitució avala aquesta confiança", ha afegit. "Vivim temps, sens dubte, d'incertesa, però si l'èxit d'una nació depèn del caràcter dels seus ciutadans i de la prosperitat i l'esperit que mou la seva societat, hem de tenir raons per mirar el futur amb esperança", ha dit, i fer-ho "cuidant" la democràcia, "protegint" la convivència i "enfortint" les institucions. "És en mans de tots", ha conclòs. Guerra a Ucraïna Sobre la invasió russa d'Ucraïna, ha lamentat els "deu mesos d'una guerra que ja ha causat un nivell de destrucció i ruïna difícils d'imaginar". "Hem viscut el sofriment del poble ucraïnès i seguim sentint, amb una profunda tristesa, la pèrdua de milers de vides humanes", ha assegurat. És per això que ha enviat el "record i afecte" dels espanyols tant als refugiats ucraïnesos com a tota la població del país. Davant d'aquest conflicte bèl·lic, ha advertit que la seguretat de l'estat espanyol "també s'ha vist afectada" i per això ha exalçat el paper de l'OTAN i de la cimera celebrada aquest 2022 a Madrid per "reforçar la unitat de tots els membres de l'aliança i també de la Unió Europea".