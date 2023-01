Un mort i un ferit de consideració és el balanç de l’atac perpetrat al final de la tarda d’ahir per com a mínim un home amb arma blanca a les esglésies de San Isidro, La Palma i Virgen de Europa, a Algesires (Cadis) . El difunt, Diego Valencia, era sagristà de l’església de La Palma. El ferit és el rector de San Isidro, Antonio Rodríguez, segons van confirmar fonts policials. Un suposat autor -que podria no haver actuat sol- està detingut per la Policia Nacional. No estava documentat ni portava cap paper en el moment de la seva detenció.

A l’hora de tancar aquesta edició, l’agressor estava sent interrogat per identificar-lo i saber què l’havia mogut a actuar així. Es tracta d’un magribí de 25 anys, identificat com a Yassin K, que portava un matxet de grans dimensions decorat amb una calavera. El jove vestia una gel·laba fosca i portava en una de les seves butxaques un rosari islàmic que li va caure durant el forcejament a l’església de La Palma. L’home va poder ser capturat ràpidament per la policia perquè no va abandonar el lloc de l’assassinat, la Plaça Alta d’Algesires, i es va quedar caminant al voltant del cos de la víctima.

L’Audiència Nacional ha obert diligències d’atemptat terrorista, que correspon investigar al jutge Manuel García Castellón, titular del Jutjat Central d’Instrucció 6, que estava de guàrdia. Una portaveu de la Fiscalia també va confirmar que el delicte que s’investiga de manera indiciària és el de terrorisme, que és competència de l’Audiència Nacional.

Fonts policials no van qualificar la motivació del suposat atacant, si bé ja no van descartar que es pogués tractar d’un atemptat gihadista. Aquestes mateixes fonts policials van confirmar que se segueix la pista d’un mòbil d’extremisme religiós, al marge de l’estat mental que pogués evidenciar el detingut en un examen forense. Ja es busquen possibles antecedents de radicalització per confirmar o descartar si es tracta d’un atac gihadista. Segons la primera versió que va transcendir dels fets, aquests van començar quan un home vestit amb gel·laba fosca va entrar en una de les esglésies, la de San Isidro, clavant cops amb un matxet a les imatges, tirant a terra creus i espelmes i fins i tot pujant a l’altar major del temple.

Altres dos temples

La mateixa violenta acció va tenir lloc a les altres dues esglésies, a la de La Palma, amb l’agressor amenaçant unes dones que es trobaven en aquell moment a l’interior. El sagristà li hauria recriminat el que estava fent i hauria intentat aturar-lo. L’agressor es va encarar amb ell i el va perseguir fins a l’exterior del temple, on el va assassinar. Una veïna va poder captar imatges, recollides per Ràdio Algesires, on s’aprecia l’individu que hauria assestat diversos cops al cap al sagristà de l’església de la Palma. La porta del temple dóna a la plaça.

Des del Servei d’Emergències 112 Andalusia van informar que l’agressió es va produir cap a dos quarts de vuit del vespre i que els ciutadans que van alertar les forces de seguretat informaven d’altercats a diferents esglésies de la localitat.