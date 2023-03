“Fa una estoneta en Manuel no ha pogut continuar lluitant i ens ha deixat per a anar-se'n al cel. Ha marxat en pau, als braços del seu papà i la seva mamà i envoltat d'amor”. Són les paraules que han utilitzat els familiars del Manuel per comunicar que el nen, de 17 mesos i malalt d'un càncer infantil molt agressiu, havia mort.

Manuel, un nen val·lisoletà de 17 mesos que es trobava lluitant contra un tumor rabdoide (un tipus de càncer infantil particularment nociu, agressiu i poc comú), ha mort aquest dimarts a l'Hospital La Paz de Madrid, on es trobava hospitalitzat. Des de fa mesos la seva família compartia l'evolució del petit i tractava de visibilitzar el seu cas per aconseguir més suport per a la seva investigació. La família recalca que continuarà amb la seva lluita perquè s'inverteixi més en recerca: “Tant de bo puguem seguir amb aquest projecte que ha unit tants cors per salvar vides”.

El nen havia superat una metàstasi pulmonar i estava previst que aviat se sotmetés a una operació per eliminar-li els tumors que mantenia en el fetge i l'abdomen.

Els pares del Manuel van iniciar aquesta campanya amb la Fundació CRIS contra el Càncer, a la qual també han agraït el seu paper en els últims temps: “Gràcies a totes les persones que heu fet possible cada petit pas en aquesta lluita incessant. Per donar veu i cara a una malaltia que no hauria d'existir. Gràcies per tot, sempre, CRIS contra el càncer”.

“Avui és un dia molt trist per a CRIS contra el càncer. En Manuel ha mort aquesta tarda. Volem transmetre a la Sara i a la resta de la seva família tot el nostre afecte i suport en un moment tan dolorós i esquinçador. El teu somriure, Manuel, ens acompanyarà sempre”, ha escrit la mateixa associació davant la notícia de la defunció de Manuel.