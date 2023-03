El president espanyol, Pedro Sánchez, ha retret al candidat de la moció de censura, l'economista Ramón Tamames, que amb la seva candidatura "contribueixi a blanquejar un partit que rebutja la igualtat entre homes i dones, que nega l'evidència científica del canvi climàtic" i que va "coquetejar" amb els negacionistes de la pandèmia. "No crec que aquesta hagi estat la millor idea que ha tingut a la seva vida", ha dit, perquè "Vox no és un partit més, és una altra cosa. Vostè no pren la paraula amb el suport del PCE, al qual va pertànyer, ni tampoc el CDS de Suárez al que va migrar, ni intervé en nom de Manuel Fraga i els altres sis exministres que van fundar el PP. Els qui impulsen la seva candidatura són els successors de Blas Piñar".

Segons Sánchez, aquesta moció de censura no és contra ell, ni contra el seu govern, sinó "contra les polítiques progressistes que posa en marxa aquest govern". "Per això hem hagut de veure com la dreta i la ultradreta han negat sempre la legitimitat d'aquest govern i hem trobat boles i bloquejos" per part de la ultradreta.

Segons el president espanyol, aquesta moció "només és el penúltim capítol de l'assetjament al govern progressista", i arriba "amb un candidat que no vol ser president", amb "idees de posar i treure".

El president espanyol ha recordat a Tamames que la convocatòria anticipada d'eleccions que reclama impediria convalidar el decret de les pensions, i li ha retret que no utilitzi les dades de manera "rigorosa" amb els seus dubtes sobre els fixos discontinus. També ha assegurat que contràriament al que ha defensat Tamames, la política de beques no és "compra de vots", sinó que suposa engegar l'ascensor social.

La Moncloa ja havia avançat que el govern espanyol veia la moció de censura com una oportunitat per "confrontar models" entre l'executiu progressista i la dreta, i Sánchez ha aprofundit en aquesta qüestió. En aquest marc, ha retret a Tamames que aposti per un retorn al model "neoliberal" per donar resposta als problemes econòmics de l'Estat que ja va donar "resultats esgarrifosos" i retallades a tots els serveis públics durant els mandats del PP. "Va aconseguir destruir 2,5 milions d'empreses, allunyar l'Estat de la mitjana europea i fer arribar la taxa d'atur juvenil al 50%". "Nosaltres volem donar una resposta totalment diferent", ha dit.

Sánchez també ha rebatut alguns dels plantejaments de Tamames oferint dades. Ha recordat que la despesa en sanitat privada a l'Estat se situa 10 punts de sobre la mitjana europea, i per tant cal millorar la inversió en el sistema públic. Fer el contrari, ha dit, suposa eixamplat la bretxa entre ciutadans segons el nivell de renda i allunyar-se del cànon d'Europa. "Nosaltres creiem que el paradigma econòmic ha canviat i apostem per una cohesió entre ciutadans i territoris", ha dit, i "volem reforçar el que vostè vol debilitar, l'estat del benestar".

Li ha retret que hagi despatxat "en uns segons" la qüestió de la Unió Europea i que abordi la qüestió de la immigració com si Llatinoamèrica "encara fos colònia de l'imperi hispànic".

Tamames interromp el discurs del president

Quan Sánchez portava prop de 30 minuts parlant per donar resposta a la moció de censura, Tamames ha interromput el seu discurs. La presidenta li ha donat la paraula i el candidat s'ha queixat que Sánchez intervingués "amb un totxo de 20 folis preparats per parlar de coses que jo no he dit". Batet ha recordat a l'economista que no pot interrompre els altres discursos i Sánchez ha reprès la seva intervenció.

"En una autocràcia no hi hauria mocions de censura"

Sánchez també ha retret a Tamames que hagi apuntat que Espanya s'assembla a una autocràcia. "Ha dit que no hi ha separació de poders, que no existeix seguretat jurídica", i "d'entrada em sorprèn que vostè denunciï aquestes coses com a negatives quan són algunes metes a les quals aspiraria Vox si aconseguís el poder".

"En una autocràcia, vostè ho sap bé, estan prohibits des dels sindicats de classe, els mitjans de comunicació, i els qui trenquen aquesta condició acaben a presó, i en una autocràcia, l'oposició no pren la paraula al parlament, i per tant és impossible que existeixin mocions de censura com la d'avui".

"Avui la Constitució es compleix a Catalunya"

Sánchez també reivindicat els seus acords amb l'independentisme i ha celebrat que en el seu discurs Tamames no hagi fet gaires referències a Catalunya. Ha afirmat que quan va arribar a la Moncloa es va trobar una Catalunya "fracturada", un procés d'independència "en marxa" i el prestigi internacional d'Espanya "seriosament danyat". Ha defensat la seva "agenda de retrobament" per "retornar certa normalitat a les institucions catalanes i progressivament també a la societat catalana".

"Avui el percentatge de partidaris de la independència ha caigut, la crispació social s'ha desplomat, la convivència retorna als carrers, la Constitució es compleix i la Generalitat i el govern central hem recuperat una certa capacitat de reconeixement".

Això, segons Sánchez, no implica que "el problema s'hagi resolt" però sí que existeix un consens "que els problemes s'han de resoldre per la via del diàleg polític i no per la il·legalitat i la via de la unilateralitat". En canvi, segons Sánchez, Vox enyora els temps del conflicte perquè li resultava "més rendible" a nivell electoral.