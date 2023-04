El Tribunal Constitucional de França ha avalat aquest divendres el projecte del Govern del president Emmanuel Macron de retard en l’edat de jubilació dels 62 als 64 anys de cara al 2030, i va censurar alguns punts menys controvertits. La institució garant de la Constitució va rebutjar a més una comanda de l’oposició d’esquerra de celebrar un referèndum per limitar l’edat de jubilació als 62 anys, en ple conflicte social plasmat en mesos de protestes massives.

La impopular reforma de les pensions, que va ser aprovada mitjançant un «decretàs» fa unes setmanes, rebria així el vistiplau de la màxima autoritat francesa. El mes de març, l’Executiu francès va recórrer a l’article 49.3 de la Constitució per imposar l’impopular augment de l’edat mínima de jubilació dels 62 als 64 anys (amb 42 o 43 anys cotitzats per rebre una pensió completa). Al no comptar amb una majoria de diputats, va prendre aquesta decisió tant arriscada com inflamable. Un recurs al 49.3 que no només pot accentuar la indignació social, sinó també el sentiment de dèficit democràtic a França.

Les protestes s’han succeït des de l’inici del debat d’aquesta llei a França. El país veí va viure dijous la dotzena jornada de protestes i vagues contra aquesta reforma, en la qual centenars de milers de persones van tornar a sortir als carrers de les principals ciutats. Les mobilitzacions es remunten al gener i els sindicats ja han advertit que continuaran fent-les si no hi ha canvis en alguns dels pilars de la llei.

L’Elisi ha convocat els sindicats dimarts vinent, per a una reunió amb Macron que volen celebrar independentment de la decisió adoptada pel Consell Constitucional. Ja hi va haver una primera trobada amb la primera ministra, Elisabeth Borne, que va concloure sense avenços.