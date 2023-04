Un vaixell de rescat de l'ONG Open Arms porta tres dies bloquejat a Lampedusa, segons ha avançat TV3, que té un equip a l'embarcació. L'Astral no rep autorització de la Guàrdia Costanera per tornar a sortir al mar, tot i que altres vaixells d'ONGs sí que han pogut marxar de l'illa, on en les últimes setmanes s'han intensificat les arribades de persones que fugen del nord d'Àfrica per la perillosa ruta del Mediterrani central. La cap de missió, Esther Camps, ha explicat a l'ACN que estan fondejats a l'entrada del Port "sense cap resposta". "Totes les autoritats ens diuen que hem d'esperar, però no ens saben dir exactament a què", lamenta Camps.

L'Astral va arribar divendres a Lampedusa, on va desembarcar el cadàver d'una persona que havien trobat flotant a la derivada. "Des de llavors que esperem permís per sortir, i no sabem on està la trava", ha afirmat la cap de missió.