La dona de l'històric narcotraficant Luis Falcón 'Falconetti', Digna Díaz Oubiña, de 82 anys, conduïa el cotxe que ha causat gairebé una vintena de ferits en un atropellament múltiple durant una revetlla a Vilanova de Arousa, a Pontevedra.

El vehicle en el qual anaven 'Falconetti' i la seva esposa va irrompre sobre les 23.25 hores d'ahir en el recinte del concert que l'orquestra París de Noia oferia durant les festes patronals de San Miguel de Deiro i va xocar contra la carpa atropellant a la multitud.

Tot sembla indicar que la conductora va perdre el control de l'automòbil. Una part de l'estructura es va ensorrar atrapant també al públic assistent, la qual cosa va augmentar el nombre de ferits.

Durant els prop de vint metres que va recórrer el cotxe a l'interior de l'estructura, va atropellar a les víctimes, diverses de les quals van haver de ser rescatades per sortir de sota el vehicle.

L'Institut Armat es va fer càrrec de la investigació del succés i, després d'acordonar la zona, va ordenar immobilitzar el vehicle, un Smart automàtic, i investiga a la conductora pels suposats delictes de lesions per imprudència i danys. La dona va donar negatiu en les proves d'alcohol i drogues.

Divuit persones van requerir assistència mèdica. D'elles hi ha dos ferits greus, un nen, ingressat a l'hospital Clínic de Santiago de Compostel·la després de patir una hemorràgia abdominal i una dona de 66 anys, que està en la unitat de vigilància intensiva del Complex Hospitalari Universitari de Pontevedra amb politraumatisme greu.

En aquest mateix Complex de Pontevedra han atès quatre ferits més que ja han estat donats d'alta, en concret un home de 36 anys i tres dones de 15, 42 i 43 anys i encara roman ingressat en planta un home de 27 anys, fora de perill, amb una luxació de ròtula.

L'històric contrabandista Falconetti, de 82 anys, va ser condemnat per l'Audiència de Sant Sebastià en 1990 a una pena de 12 anys de presó per liderar una organització de tràfic d'haixix al País Basc, dels quals en va complir sis. El 2012 va ser jutjat també per blanqueig de capitals procedents del narcotràfic, encara que va quedar absolt.