El president de Colòmbia, Gustavo Petro, ha rectificat aquest dijous les seves declaracions i ha anunciat ara que les autoritats encara no han aconseguit localitzar als quatre menors desapareguts a la selva amazònica des de començaments de mes, quan l'avioneta en la qual viatjaven amb tres adults més va patir un accident.

El mandatari colombià va fer ús el dimecres del seu perfil oficial a la xarxa social Twitter per celebrar que les autoritats havien suposadament localitzat als menors --tres nens de 13, 9 i 4 anys i un nadó d'onze mesos, i fins i tot va arribar a titllar la notícia com "una alegria per al país".

No obstant això, el president Petro ha fet marxa enrere i ha arribat fins i tot a esborrar la publicació perquè la informació facilitada per l'Institut Colombià del Benestar Familiar (ICBF) en la qual va basar la seva afirmació "no ha pogut ser confirmada". "Lamento el succeït", ha afegit.

"Les Forces militars i les comunitats indígenes continuaran en la seva cerca incansable per donar-li al país la notícia que està esperant. En aquest moment no hi ha una altra prioritat diferent de la d'avançar amb la cerca fins a trobar-los. La vida dels nens és el més important", ha asseverat Petro.

Avanza la #OperaciónEsperanza, fortaleciendo las labores de búsqueda y rescate de los menores en helicópteros del @Ejercito_Davaa y @FuerzaAereaCol se realiza perifoneo aéreo con mensajes grabados con la voz de la abuela de los niños en su lengua nativa. #ProtegemosLaVida pic.twitter.com/fzwDk6Ymji — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) 19 de mayo de 2023

Fonts de les Forces Armades de Colòmbia consultades pel diari El Tiempo han reconegut desconèixer la procedència de la informació que va compartir el president Petro, qui ara ha ordenat a l'Exèrcit i a l'ICBF desplaçar-se fins a la zona del succés, una zona selvàtica entre els departaments de Guaviare i Caquetá.

#LoÚltimo | La #OperaciónEsperanza continúa. Nuestras Fuerzas Especiales con más de 100 hombres insertados en esta misión humanitaria, encontraron huellas cerca a un riachuelo que serían de los menores desaparecidos en la selva del #Caquetá. #ProtegemosLaVida pic.twitter.com/CthiFCzNZ1 — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) 18 de mayo de 2023

La directora de l'ICBF, Astrid Cáseres, ha assenyalat que, segons les seves informacions, "els nens estan vius" però ha fet una crida a la calma mentre la institució confirma tal notícia. "La informació que nosaltres tenim (...) indica que sí, però ens falta la reconfirmació", ha dit davant els micròfons de RCN Ràdio.

La directora del @ICBFColombia, Astrid Cáceres, confirma en @6AMCaracol @CaracolRadio que los 4 niños están bien.



"La comunicación satelital se rompió, pero los estamos esperando en 3 puntos que nos dieron como posibles. Estamos tranquilos con la información". — Espinosa (@EspinosaRadio) 18 de mayo de 2023

Les autoritats de Colòmbia han localitzat aquesta setmana les restes de l'avioneta, desapareguda des de principis de maig, així com els cossos sense vida de tres dels set passatgers que anaven a bord de l'aeronau abans d'estavellar-se, tots ells adults.

Els menors viatjaven amb la seva mare i un altre acompanyant en una petita aeronau que va patir un accident quan sobrevolava una zona selvàtica en el departament de Caquetá. Les autoritats van trobar el dimarts els cossos de la dona, el seu acompanyant i el pilot, i van trobar indicis que els nens podien seguir amb vida.