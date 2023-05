Jorge Rey, presumpte "meteoròleg" amb només 16 anys i famós a partir del 2021 per la seva suposada anticipació a la borrasca Filomena amb el mètode tradicional de les 'cabañuelas', explica el seu proper pronòstic. Amb l'anomenada tècnica de l'observació de les formigues i pronostica grans volums d'aigua en deu dies que prodria contribuir a acabar amb la sequera.

Jorge Rey ha fallat diverses vegades en les seves suposades prediccions, però així i tot, la seva popularitat no ha caigut. Els meteoròlegs han volgut defensar les seves professió i l'AEMET s'ha vist obligada a reaccionar i a demanar respecte pels especialistes, en comptes de per persones que no són meteoròlegs, informa 'El Español'.

La seva nova "predicció" va ser que caurien més de 200 litres durant el mes de maig i que la sequera quedaria aparcada. L'abril va ser pèssim pel que fa a la pluja caiguda i les temperatures fossin elevades, contribuint a empitjorar la sequera.

Les precipitacions han estat les protagonistes del mes, juntament amb les granissades en algun punt de Catalunya, com a Sant Hilari, el passat 24 de maig, on va provocar la inundació de carrers i baixos. També deixa clar que la sequera no es resoldrà amb aquest mes de maig, però que si serà positiu per les terres, les preses i els embassaments, tot i no resoldre la situació.

Jorge Rey, també va confirmar el que va dir el meteoròleg Mario Picazo i va afegir que s'acumularien més de 200 litres a Espanya i això ho va saber gràcies al nou mètode d'observació del comportament de les formigues. Les zones més afectades per aquestes pluges seran la zona del Mediterrani i la zona del sud d'Espanya, on es podran superar els 100 litres.