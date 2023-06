Malauradament, aquest dia no desapareix del nostre calendari i això és perquè hi ha moltíssims nens arreu del planeta que són explotats o han de treballar forçosament per tal de mantenir la seva família. Aquesta situació porta moltes morts, anualment, a part d'incomplir els drets humans dels infants.

El treball infantil, sovint, va unit amb el tercer món i amb uns índexs d'atur alts on la pobresa és el que predomina entre la societat i per aquest motiu els infants han de treballar o esclavitzar-se a qualsevol preu per aconseguir una mica de menjar, per exemple.

Infants d'edat, però adults de fets

El treball infantil pot ser de tota mena, des d'haver de carregar material molt pesat, a haver d'estar cosint més de 12 hores, a passar hores al sol treballant sense aigua o fins i tot, la prostitució. La veritat que és una situació denigrant, a la qual, encara avui dia, no s'hi ha trobat una solució factible perquè hi ha molts beneficis darrere.

Tenir una societat pobra i analfabeta fa als rics més rics i als pobres més pobres, no se'ls hi ofereix l'oportunitat d'escolaritzar-se i aprendre a escriure, llegir, pensar de forma crítica, conèixer la cultura del país i la de fora, per exemple i, aprendre un ofici. La realitat per aquesta població, però sobretot pels infants és molt crua.

Segons Amnistia Internacional, Zulfiqar Ali Mahar de 14 anys en el llibre "Lucha por tus derechos", 1998, explica què va veure a Pakistan:

El futbol sempre ha estat un dels meus esports preferits. Un dia vaig tenir la immensa sort de visitar Sialkot, al Pakistan (...) Vaig visitar la fàbrica més important de pilotes de futbol i vaig veure milions de pilotes d'excel·lent qualitat... i llavors vaig descobrir nens petits cosint retalls de cuiro. Les seves mans estaven foradades, renegrides, els seus ulls envermellits a causa del vapor de la maquinària. La fàbrica estava plena de nens cosint amb totes les seves forces. Tenien entre 6 i 15 anys.

El 2019 les Nacions Unides es van proposar erradicar el treball infantil l'any 2025

Durant la pandèmia, les xifres d'infants que van haver de treballar va pujar d'una forma abrupta a 160 milions d'infants. Algunes de les accions que s'haurien de dur a terme per tal de posar fil a l'agulla a aquest problema seria l'escolarització obligatòria i apujar l'edat mínim per treballar, segons 'ccma.cat'.

Unicef deixa clar que els nens són nens i tenen els seus drets: educació, jocs i salut; però la situació de pobresa els exposa a violència i abusos constants. Molts dels productes que adquirim no sabem qui els ha fet i en quines condicions, per això és important informar-se sobre el procés de producció dels productes, perquè, malauradament, moltes empreses de les quals tots ens en fiem, treballen esclavitzant a pobres infants.