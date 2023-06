Una dona d'uns 70 anys i la seva néta han estat víctimes d'una agressió "d'una violència poc comuna" aquest dilluns a Bordeus , segons indica a Twitter el prefecte de les regions de Nouvelle-Aquitaine i Gironde, afegint que un sospitós ha estat detingut .

Els fets van tenir lloc "a última hora de la tarda" a la capital de la regió de Nouvelle-Aquitaine, al domicili de la septuagenària , que estava acompanyada de la seva "néta", una menor "de 15 anys", precisa el prefecte .

La dona ha estat hospitalitzada però "el seu pronòstic no posa en perill la seva vida" , precisa la mateixa font. Les imatges de vídeo preses per la policia i les declaracions d'un testimoni han permès aturar molt ràpidament un sospitós i posar-lo sota custòdia policial ", ha declarat el prefecte, que "condemna aquest acte intolerable i espera que tot s'aclareixi com més aviat millor" .

Segons fonts policials, “el sospitós és francès, nascut a França (a Bordeus) el 1993 ”. En un vídeo publicat dilluns a la nit al compte de Twitter de l'exalcalde de Bordeus Nicolas Florian, es veu com un home es va precipitar a través de la porta d'un edifici a plena llum del dia, va agafar per la força la dona gran i al menor i les va llançar violentament al terra de la vorera, abans d'abandonar el lloc. "Quin horror. Bordeus avui. Això és el que li han fet al nostre país. Poble francès, desperteu", va tuitejar Eric Zemmour. "Un altre atemptat a #Bordeus! Senyor @GDarmanin, quan obrirà els ulls davant l'empobriment que corromp la nostra societat?", ha dit a la mateixa xarxa social Edwige Diaz, diputada de Rassemblement National per Gironda.