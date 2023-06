Tenia 19 anys, estudiava a la Universitat de Glasgow i era un apassionat del cub de Rubik. Suleman Dawood, el fill del milionari pakistanès Shahzada Dawood, va morir en la implosió del ‘Titan’ mentre viatjava a les profunditats del mar per resoldre el cub de Rubik davant les restes del Titanic. Era el seu somni i pretenia batre el rècord Guiness, segons ha explicat la seva mare Christine Dawood en la primera entrevista concedida després de la seva mort a la cadena britànica BBC.

Christine va confessar durant l’entrevista que era ella qui en principi havia de viatjar fins a les restes amb el seu marit. «Em vaig fer enrere i li vaig cedir el meu lloc a Suleman perquè li feia molta il·lusió», ha assegurat. El milionari i la seva dona havien de realitzar la immersió abans de la covid, però la pandèmia la va posposar fins aquest any. «Estava molt contenta per ells perquè realment volien veure les restes del Titanic», va afegir.

«El portava a tot arreu»

La mare va afirmar que al seu fill li agradava tant el cub de Rubik que el portava a tot arreu i que sorprenia la gent amb la seva capacitat per resoldre el complex trencaclosques en 12 segons. «Va dir: ‘esoldré el cub de Rubik a 3.700 metres sota el mar, al Titanic’», explica la seva mare.

Christine Dawood i la seva filla Alina, de 17 anys, eren a bord del Polar Prince, el vaixell de suport del submergible, quan va arribar la notícia que s’havien perdut les comunicacions amb el ‘Titan’. «En aquell moment no vaig entendre el que significava, però després tot va anar a pitjor», recorda.

A més de Suleman i el seu pare, Shahzada Dawood, van morir a bord tres persones més: Stockton Rush, el director executiu de l’empresa OceanGate (propietària del submergible); l’empresari britànic Hamish Harding i Paul-Henry Nargeolet, destacat explorador francès.

«Volia anar-hi»

«Me’n vaig alegrar molt per ells, perquè feia molt temps que tots dos en tenien ganes», va declarar la viuda, desmentint informacions que havien apuntat recentment que el jove hauria baixat per complaure el seu pare, tot i que hauria preferit no fer-ho.

La senyora Dawood va descriure el seu marit com una persona amb una curiositat contagiosa pel món que l’envoltava, el tipus de persona que feia que la família mirés documentals després de sopar. «Tenia aquesta capacitat d’entusiasme infantil», va dir.