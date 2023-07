El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat aquest diumenge per carta al líder del PSOE, Pedro Sánchez, una reunió per a la setmana que ve. En la missiva, Feijóo reclama "un diàleg responsable en benefici de l'estabilitat" i insisteix que durant "tota la trajectòria democràtica" d'Espanya s'ha reconegut que el partit guanyador en unes generals "és el que ha de governar, davant d'eventuals combinacions negatives que polaritzen la societat, danyen greument la cohesió territorial i porten al límit el sistema constitucional". Feijóo considera que "Espanya no es mereix una situació ingovernable" ni un "bloqueig en un moment rellevant" per a l'economia espanyola i les institucions, en referència a la presidència espanyola de la UE.

El líder popular emplaça el dels socialistes a una reunió la setmana que ve per intercanviar les seves posicions sobre la investidura d'un nou president espanyol. Feijóo proposa a Sánchez establir "un diàleg responsable en benefici de l'estabilitat política i institucional d'Espanya", perquè l'Estat inspiri "confiança" i doni "la resposta més eficaç a les incerteses i desafiaments" que afronta. Feijóo admet la "complexitat" que es deriva dels resultats electorals del 23-J però creu que no han "d'agreujar les incerteses ni minar la confiança dels ciutadans" en la capacitat del sistema polític d'assegurar "la millor governabilitat en interès d'Espanya", de la seva "cohesió" i del "marc de convivència definit per la Constitució". El líder popular creu que el "diàleg" que planteja a Sánchez, des de les "diferències" que els separen, respon a "un sentir àmpliament estès més enllà de les preferències electorals que els votants acaben d'expressar".