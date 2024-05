«Ens obstinem que els nostres alumnes tinguin pensament crític»

I és que acompanyar els alumnes en la seva travessia universitària és aportar coneixements, pràctiques i també mentoring. La universitat no només s’enfoca en el present, sinó que prepara els seus estudiants per a un futur canviant. «Quan vam decidir posar en marxa el programa ‘Aules CEU-Empresa’, teníem la idea de millorar la relació universitat-empresa amb l’objectiu de fomentar l’ocupabilitat dels nostres estudiants. El que preteníem era posar en contacte no ja tant l’empresa amb la universitat, sinó l’empresa amb els estudiants.

De la mateixa manera, altres programes com ‘Professionals a les Aules’, serveixen per generar experiències per afegir a la formació dels nostres estudiants», afegeix Rosa Visiedo. «Resulta una manera molt adequada per a les empreses de captar aquest talent que s’està formant a les aules i connectar el coneixement teòric amb el pràctic».

Amb una àmplia gamma de títols propis i programes d’ocupabilitat avançada, la Universitat CEU San Pablo destaca en el desenvolupament de competències transversals i habilitats professionals clau de tal manera que la institució ha desenvolupat diplomes i el Màster de Formació Permanent que reconeixen tant la formació tècnica com la formació de soft skills. Una altra fórmula com el programa GPS, s’ofereix per a tots els cursos en els primers anys de grau.

En ell, els estudiants tenen mentors que són professors de la seva titulació o professionals en exercici en sectors afins o antics alumnes de les universitats CEU San Pablo, que de forma generosa, ofereixen la seva experiència als alumnes per orientar-los en la seva sortida al món professional. En paraules de Rosa Visiedo: «És una manera d’unir talent jove amb talent sènior. El programa és voluntari i l’organització comença a col·laborar en el Vicerectorat d’Estudiants, Carreres Professionals i en l’àrea d’Alumni de la nostra universitat».

Dissenya el teu futur

Els estudiants cada vegada són més conscients de la necessitat de completar el seu pas per la universitat amb aquest tipus d’aprenentatges, els que tenen a veure amb aquestes soft skills: treball en equip, lideratge, habilitats de comunicació, pensament crític, resiliència o adaptabilitat, i raonament analític. En aquest sentit, el curs que ve ofereix un programa anomenat «Dissenya el teu futur», d’ocupabilitat avançada, que abunda en tots els coneixements necessaris perquè els alumnes surtin al món laboral amb fermesa. «Estem davant d’una generació que està altament qualificada i quan hi ha aquest nivell, qualsevol element que sigui diferencial, és un plus sobre la formació tècnica rebuda», ens diu la rectora. «A aquesta nova remesa d’alumnes que surten ara de les universitats els diria primer que no tinguin por, que estiguin segurs de la seva preparació, perquè des de la universitat i parlo en aquest cas per la meva, per la Universitat CEU San Pablo, crec que els hem ajudat a preparar-se per ara i per al futur. Els diria que no deixin mai d’aprendre.

CEU San Pablo s’erigeix com una institució compromesa amb el desenvolupament integral dels seus estudiants, preparant-los no només per ser bons treballadors, sinó també per ser ciutadans del món amb un pensament crític.

Tenint en compte que la vida laboral d’una persona es pot allargar més enllà dels 40 anys de feina cal formar-se de manera contínua per seguir aprenent o fins i tot per per canviar d’activitat. El món va tan ràpid i els canvis són tan vertiginosos que hem d’adaptar-nos a les noves tecnologies». Per això, des de la CEU San Pablo han sigut els primers a generar un sistema de certificació a través de badges, unes insígnies digitals que consten d’un element gràfic que contenen una sèrie de metadades que expliquen els programes acadèmics o extraacadèmics i experiencials que ha cursat l’estudiant per aconseguir l’esmentada insígnia i que certifiquen el treball en equip, lideratge, idiomes, mobilitats internacionals. «En aquest moment, a la universitat tenim com uns 60 badges diferents. És un estímul per a l’estudiant que, com que poden ser publicats en en xarxes socials, com Linkedin, faciliten la cerca de perfils determinats.»

Però no es tracta només d’habilitats tècniques i experiències internacionals. Rosa Visiedo emfatitza la importància de les humanitats, «que no només transmeten valors fonamentals, sinó que també cultiven la creativitat, el pensament crític i la comprensió del món en la seva totalitat. Hem rebut reconeixements a la internacionalització perquè ens hem esforçat molt els últims anys a oferir als nostres estudiants una experiència universitària veritable i internacional. Aquest món cada vegada té menys fronteres i l’ocupació tampoc ha de tenir-les. Tenim més de 400 convenis amb universitats d’Europa i altres continents.

Les humanitats són essencials perquè ens ajuden a transmetre als nostres estudiants els valors propis del nostre projecte educatiu de l’Associació Catòlica de Propagandistes. També les humanitats contribueixen a formar els nostres estudiants en creativitat, en història, en antropologia, en emprenedoria, en habilitats de comunicació. Pensem que, en un món en constant canvi, hem de cuidar i preservar allò que és essencial i permanent.

En un món en el qual la tecnologia canvia a un ritme vertiginós, les humanitats representen allò que és més essencial, més integrador. Les humanitats ofereixen als nostres estudiants un sentit de la vida. Ens hem d’entossudir a oferir als nostres estudiants això que abans es deia cultura general, perquè la cultura és l’aliment del pensament. Volem que els nostres estudiants tinguin pensament crític... doncs alimentem aquest pensament crític i oferim-los cultura en tots els sentits».