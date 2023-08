Álvaro Girona, un jove enginyer espanyol, treballava per l'Starup Vilnyx de Barcelona, però tot va canviar quan va ser adquirida per Apple. Aquí va començar l'explotació i els problemes. Jornades de 20 hores seguides, vacances cancel·lades i assetjament, són alguns dels tràngols que va passar el jove durant quasi tres anys a Apple.

El jove explica en una carta com va arribar a treballar fins a tres setmanes seguides, amb festius inclosos, en jornades superiors a les 15 hores. Les exigències eren constants i no tenien moments per descansar, quan ho feien, els hi enviaven missatges on els deien que s'espavilessin.

Álvaro Girona va deixar de menjar, sortir i quasi no dormia. Va arribar a perdre fins a 14 kg i va trencar amb quasi totes les seves relacions socials. Va arribar un moment en què ja no podia més i es va intentar llevar la seva vida en diverses ocasions.

El jove ha explicat en una carta publicada a les seves xarxes socials aquest malson. Una carta d'unes quatre planes on explica les jornades intensives, la pressió constant per complir objectius, la cancel·lació de les seves pròpies vacances i l'assetjament per part dels seus superiors, entre altres.

Álvaro va començar a patir estrès, ansietat i finalment depressió. En el moment en el qual va decidir agafar la baixa per malaltia mental, Apple va començar a assetjar-lo constantment i li van reclamar que canvies la baixa per una excedència voluntària; vaja, que les irregularitats estaven a l'ordre del dia.

'Em vaig intentar llevar la vida en diverses ocasions perquè ja no podia més'

Finalment, després de tanta pressió, Álvaro va acceptar agafar una excedència voluntària i la seva sorpresa va ser que va rebre un document de dimissió del seu lloc de treball perquè la firmes, segons Apple per equivocació.

El jove ha compartit material a elDiario.es per tal de fer efectiva aquesta denúncia a una multinacional on molts treballadors poden estar patint les mateixes situacions. La seva difusió pot ajudar a altres treballadors a prendre mesures abans de veure's immersos en problemes de salut importants.

Hace cerca de 3 años empecé a trabajar como ingeniero en @Apple



Lo que para muchos sería un sueño en poco se convirtió en una pesadilla para mi.



Meses de grave depresión e intentos de suicidio.



He decidido compartir mi experiencia allí y poner nombres: https://t.co/8aWYgFv9Zd — Álvaro (@alvaromapache) July 18, 2023

ElDiario.es va contactar amb Apple per demanar la seva versió dels fets i l'empresa no ha volgut fer cap declaració al respecte per política empresarial. El cas, actualment continua obert i estan a l'espera de com acabarà tot aquest entramat.

Ara, el jove, continua fent tractament psicològic per tal de continuar lluitant contra els monstres de l'ansietat i la depressió a causa d'una mala praxi i negligències per part de la multinacional, segons les declaracions d'Álvaro.