Almeria, Pozoblanco (Còrdova) i La Laguna (Tenerife). En menys de 24 hores, tres dones han estat assassinades presumptament a les mans de les seves parelles o exparelles en aquests municipis. Una jove de 27 anys, una altra de 31, totes dues mares de tres menors, i una àvia de 91 anys.

La Delegació del Govern contra la Violència de Gènere ha confirmat aquest dimarts la naturalesa masclista del crim de la jove Zhour a Almeria i ha informat que recapta dades sobre el cas de Pozoblanco. Després d'aquestes comunicacions des del Ministeri d'Igualtat s'ha conegut l'assassinat de la tercera víctima, nonagenària, presumptament a les mans del seu marit de 92 anys.

13 VÍCTIMES A L'ESTIU

Des del gener fins avui, s'han confirmat 33 feminicidis en l'àmbit de la parella i l'exparella en el que va de 2023, 11 d'ells durant l'estiu (des del 21 de juny fins avui, 8 d'agost) que han deixat a 11 menors orfes.

Si es confirmen els casos de Còrdova i Tenerife, seran 35 les víctimes mortals de la violència masclista a Espanya en el que va de 2023, 13 d'elles des del començament de l'estiu, i 1.219 des que van començar a elaborar-se les estadístiques l'any 2003.

La víctima cordovesa, el cas de la qual està en recerca, era mare de tres fills pel que la xifra de nens i nenes que han quedat orfes aquest estiu podria pujar a 14, i a 39 des de principi d'any.

L'estiu és una època de risc pel que respecta a la violència masclista degut a l'augment de la convivència amb l'agressor i a una major disponibilitat de temps lliure. Juliol és el mes més mortífer del masclisme criminal, el següent és el mes d'agost.

Només en aquest mes de juliol, vuit dones han estat assassinades a Espanya presumptament a les mans de les seves parelles o exparelles, cinc més que en el mateix mes de l'any anterior. Les víctimes es deien Zhen Jiang (47 anys), Kirsty (36 anys), Salwa (35 anys), Ilham (38 anys), Carmen (54 anys), Carla (27 anys), Elena (29 anys) i Erica Vanessa.

Durant el mes de juny, van ser assassinades Vanesa (36 anys) i F.M.M. (35 anys).

TRES ASSASSINATS EN 24 HORES

El primer assassinat comès a l'agost ha estat el de Zhour, una jove de 27 anys d'origen marroquí i mare d'una nena de 9 anys, d'un nen de 8 i d'un bebè de sis mesos. Aquest dilluns 7 d'agost, la seva parella va posar fi presumptament a la seva vida degollant-la en el seu habitatge d'Almeria. Els menors van ser testimonis del crim de la seva mare. L'home, que no tenia antecedents per violència de gènere, va ser detingut per la Policia Nacional i els petits ja es troben en un centre de menors tutelat per la Junta d'Andalusia.

Poques hores després, a la comunitat andalusa, una dona de 31 anys i també mare de tres nens era assassinada a Pozoblanco (Còrdova) per la seva exparella, de la qual s'estava separant. L'home, que va utilitzar una arma d'aire comprimit per a posar fi a la vida de la víctima, es va suïcidar després de cometre el crim, per la qual cosa no podrà ser jutjat pels seus actes.

Va ser una filla de 3 anys la que va descobrir els cossos sense vida dels seus progenitors, segons l'Agència EFE.

La víctima havia denunciat a la seva exparella en el passat, però no estava vigent cap mesura de protecció en l'actualitat.

Menys de 24 hores després del crim de Zhour a Almeria s'ha conegut un tercer cas mortal que s'investiga com a violència de gènere: es tracta de l'assassinat d'una dona de 91 anys en La Laguna (Tenerife). Presumptament, la seva parella de 92 anys i amb problemes mentals, hauria posat fi a la seva vida colpejant el seu cap.

L'home, sobre el qual no pesaven denúncies per maltractament masclista, ja ha estat detingut.

VÍCTIMES MOLT JOVES

Dels 11 assassinats confirmats aquest estiu, és de destacar la joventut de les víctimes mortals. Quatre d'elles no superaven els trenta anys, i cinc els quaranta -sis si s'acaba incloent en l'estadística a la víctima de Pozoblanco).

Vuit d'elles eren mares. Sis, estrangeres.

Enguany, 33 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya. L'any 2022, a hores d'ara, el masclisme criminal havia posat fi a la vida de 27 víctimes, sis menys que enguany. Des de 2003, són 1.217 les víctimes mortals a cusa de la violència de gènere en aquest país.