La jutgessa estatunidenca Tanya S. Chutkan, encarregada del procés contra l'expresident Donald Trump (2017-2021) per intentar anul·lar les eleccions de 2020, ha decidit aquest dilluns que la data del judici sigui el 4 de març de 2024.

La magistrada, que jutjarà el cas que va culminar amb l'assalt al Capitoli el 6 de gener de 2021, va fer l'anunci després d'una audiència celebrada a la capital estatunidenca, ha informat la premsa.

Va desestimar així el desig del fiscal especial, Jack Smith, que el judici arrenqués al gener de 2024, en una data pròxima a l'aniversari de l'assalt al Capitoli.

També l'interès de la defensa de l'expresident de posposar el procés fins a les pròximes eleccions presidencials, que se celebraran al novembre de 2024 i en les quals Trump és encara el precandidat republicà favorit. Havien demanat que el judici s'iniciés a l'abril de 2026.

La data triada, el 4 de març, és un dia abans del superdimarts, el més semblant que hi ha als Estats Units a unes primàries nacionals, perquè més d'una desena d'estats tant republicans com demòcrates celebraran simultàniament processos interns per a elegir als seus candidats.

L'exmandatari està acusat a Washington DC de quatre càrrecs: conspiració per a defraudar als EUA, conspiració per a obstruir un procediment oficial, obstrucció i intent d'obstruir un procediment oficial i conspiració contra drets.

Pel primer d'aquests càrrecs li podria caure una pena màxima de cinc anys de presó, pel segon i el tercer vint anys de presó, respectivament, i pel quart, deu anys.

En l'escrit d'acusació es descriu que després de perdre els comicis del 3 de novembre de 2020 davant el demòcrata Joe Biden, el llavors president es va embarcar en una conspiració per a "revertir els resultats legítims de les eleccions presidencials de 2020" amb denúncies falses que va haver-hi un frau electoral i múltiples estratagemes.

L'anunci d'aquest dilluns va arribar uns minuts després que es conegués que la lectura de càrrecs contra l'expresident i altres 18 imputats a Geòrgia per intentar revertir els resultats de les eleccions de 2020 en aquest estat tindrà lloc el pròxim 6 de setembre.

Els 19 tindran l'oportunitat en aquest moment de declarar-se culpables o no culpables.

Trump s'ha declarat no culpable en els altres tres casos penals en els quals també està imputat: pels pagaments irregulars a l'actriu porno Stormy Daniels per a silenciar durant la campanya de 2016 la seva "affaire" en el passat, per endur-se il·legalment de la Casa Blanca papers classificats en abandonar el poder i per l'assalt al Capitoli.

Trump va acudir a Geòrgia dijous passat perquè el fitxessin i li fessin la fotografia policial. Va estar en la presó del comtat de Fulton a penes 20 minutos i va quedar en llibertat sota fiança de 200.000 dòlars.

La fiscal encarregada del cas, la demòcrata Fani Willis, va proposar aquest mateix dia a la cort que el judici arrenqui el 23 d'octubre i no el 4 de març de l'any que ve, tal com havia plantejat al principi.

El jutge va mantenir aquesta data només per a un dels acusats, el lletrat Kenneth Chesebro, que havia sol·licitat un judici ràpid, però encara no es coneix la data de la resta.

L'inici del procés contra Trump pels pagaments irregulars a l'actriu porno Stormy Daniels està fixat per al 25 de març de 2024 a Nova York.

El judici a Florida pels papers classificats que es va emportar de la Casa Blanca a la seva mansió de Mar-a-Lago (Florida) està programat per al 20 de maig de 2024, quan faltaran poc més de 6 mesos per a les eleccions presidencials.