Fa un parell d'anys enrere, el 2021, una dona d'Austràlia acudia al metge per dolors abdominals, tos seca, febre i suors nocturnes. Després de fer el tractament que van considerar més adient per la pacient, la dona no va millorar, al contrari, un any després encara estava pitjor: depressió, problemes de memòria... En aquest moment, van decidir fer-li una ressonància magnètica i allà van trobar que havien d'operar d'urgència perquè hi havia una lesió en el lòbul frontal dret del cervell.

Quan el cirurgià va procedir, va trobar-se la sorpresa: un cuc de 8 centímetres de llarg es trobava en el seu cervell i, a sobre, era viu! Aquest cuc, ophidascaris robertsi, se sol trobar en les serps. En aquest moment, el cirurgià, juntament amb l'equip mèdic van enviar la mostra al laboratori per poder donar-li el millor tractament a la pacient. És la primera vegada que troben un cuc d'aquesta mena en un humà El tractament va ser a base d'antiinflamatoris i antihelmíntics, contra els cucs. Tot i que, va haver-se de fer amb molta cura, ja que mai, abans, ningú havia tingut aquest problema i una larva morta pot provocar inflamació. En el cas que, la dona tingues larves vives dins i morissin amb el tractament es podria provocar una inflamació i si aquesta fos en el cervell, una encefalitis podria fins i tot, matar-la. Tot i que, fa un any aproximadament des del descobriment i tractament de la pacient, encara se li fan reconeixements mèdics per veure si la seva recuperació és bona, segons els Centres de Prevenció i Control de Malalties dels Estats Units. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona