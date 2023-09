Absolutament il·legal i totalment reprovable. Així és l'oferta per a un lloc de treball de vigilant d'obra que s'ha fet viral a internet. I no és per menys, el suposat empresari oferia jornades de dotze hores, sense dies de descans i sense contracte.

Tot va començar amb un anunci -suposadament real- al portal Milanuncios. "Es necessita auxiliar de seguretat o persona per vigilar una vora a Granada ciutat. Jornada completa i incorporació immediata. Imprescindible ser de Granada ciutat i tenir vehicle propi", deia l'oferta de treball.

Suposadament, l'autor del vídeo truca a l'anunciant per preguntar-li per les condicions de l'ocupació. "Les condicions no són per a tothom i no a tothom li interessen", comença advertint l'anunciant.

Les condicions que relata són les següents: "La feina és de vigilant en una obra. Es treballa de dilluns a diumenge. Serà un mes i mig o dos mesos. Com que és per poc temps, no hi ha dies de descans", comença relatant el suposat empresari.

Per si això no sembla prou, encara n'hi ha més. "Els torns són d'unes 12 hores, encara que, potser algun dia es treballa més. El salari són 1.000 euros", explica.

Davant d'aquesta situació, el tiktoker li pregunta: “Estic assegurat, no?”. "No, és sense contracte", replica sense pudor el suposat anunciant, a la qual cosa el que grava respon: "Això a tu no et fa vergonya?". La situació es torna més vergonyosa encara quan l'anunciant contesta: "No és que no em faci vergonya, és que és el que hi ha".

El vídeo, publicat a xarxes socials, ha corregut com la pólvora. També han estat múltiples les reaccions a aquest comportament censurable. "Digues-me que és broma", "ni Antonio Recio arriba tan lluny", "espero que l'hagis denunciat", han comentat nombrosos usuaris a través de les xarxes socials.