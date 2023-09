Dues persones van morir aquest dilluns al rebre l’impacte d’un llamp en una platja mexicana de l’estat de Michoacán. Els fets van passar durant la tarda de dilluns a les platges d’Aquila quan, durant una tempesta elèctrica, diversos turistes gravaven la caiguda de llamps al mar.

El vídeo, que s’ha viralitzat a les xarxes socials, mostra com diverses persones corren de la platja per intentar protegir-se; no obstant, dues persones van rebre l’impacte d’un llamp i van caure fulminades a terra.

Les autoritats municipals van dir que les persones afectades pel llamp van ser identificades com una turista i un venedor d’hamaques originari de Colima. La dona va morir a l’instant i l’home va ser traslladat a un hospital, però va morir mentre rebia atenció mèdica.

Diversos mitjans locals van informar que també hi hauria una tercera persona lesionada, que va aconseguir sobreviure a aquesta tempesta elèctrica.

Les persones estaven caminant per la vora de la platja quan el llamp les va impactar. Al vídeo es va poder veure que els cossos es van il·luminar per complet en pocs segons, i a més, que hi havia una quarta persona que estava intentant acostar-s’hi, però al notar la caiguda del llamp, es va allunyar corrent en sentit contrari a l’impacte de la platja.