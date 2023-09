Un grup internacional de botànics ha fet una crida urgent a una acció coordinada per salvar l'extinció del gènere Rafflesia, el qual inclou les flors més grans del món. Un estudi publicat fa pocs dies va revelar que la majoria de les 42 espècies d'aquest grup de plantes estan greument amenaçades; tanmateix, només una figura a la 'Llista Roja d'Espècies Amenaçades de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura' (UICN). A més, més de dos terços (67%) dels hàbitats d'aquestes plantes estan desprotegits i en risc de destrucció, segons un comunicat de la Universitat d'Oxford, la qual participa en la iniciativa.

Rafflesia, un dels majors enigmes botànics, ha despertat la curiositat entre els científics durant segles. La planta és un paràsit que infecta les vinyes tropicals a les selves del sud-est asiàtic (Brunei, Indonèsia, Malàisia, Filipines i Tailàndia).

Durant la major part del seu cicle de vida, Rafflesia resta amagada a la vista i té un sistema de filaments que envaeix el seu hoste. A intervals, el paràsit produeix un capoll semblant a una col que travessa l'escorça i, eventualment forma una flor gegant de cinc lòbuls, de fins a un metre de diàmetre. Aquest procés produeix una olor fètida de carn podrida per atraure les mosques pol·linitzadores, cosa que li va valer el nom alternatiu de 'flor cadàver'.

Amb un cicle de vida tan complex, Rafflesia continua sent poc coneguda i encara s'estan descobrint noves espècies. Per tal de comprendre millor la vulnerabilitat d'aquestes plantes úniques, un grup de científics va establir la primera xarxa global coordinada per avaluar les amenaces que enfronta Rafflesia.

La investigació va descobrir que les 42 espècies de Rafflesia estan amenaçades: segons els criteris utilitzats per la UICN, els científics van classificar-ne 25 com a "en perill crític", 15 com a "en perill" i dues com a "vulnerables". A més, més de dos terços (67%) no estan protegits per estratègies de conservació regionals o nacionals.

Les espècies de Rafflesia solen tenir distribucions molt restringides, cosa que les fa particularment vulnerables a la destrucció del seu hàbitat. L'estudi va trobar que moltes de les poblacions restants només contenen unes quantes plantes, ubicades en àrees desprotegides en risc crític de conversió per a l'agricultura.

Atès que els intents de propagar Rafflesia a jardins botànics ha tingut un èxit limitat, la conservació de l'hàbitat és una prioritat urgent, afirmen.