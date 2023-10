La Diputació de la Corunya acaba d’emetre una factura a un jove català mort en un accident de trànsit l’agost del 2020 a l’AC-442, al seu pas per la localitat de Dumbría. L’organisme provincial reclama 485,5 euros en concepte d’assistència i neteja de via pel sinistre ocorregut fa més de tres anys i pel qual el conductor d’un turisme que va envair el carril contrari, pel qual circulaven Josep Boan Rosanes i el seu pare, va ser condemnat a dos anys de presó i a la retirada del carnet. La seva mare, Pilar, després d’anys de lluita als jutjats i ara buscant una reforma del Codi Penal per als homicidis a la carretera, es declara «destrossada» per la notificació enviada a nom del seu fill.

El Consorci de Bombers assegura que procedirà a anul·lar la multa al jove mort per carregar-se-la al responsable de l’accident, ja que en el moment del sinistre no tenien prou dades per dirimir la responsabilitat i la van carregar al mort per error. La Diputació de la Corunya va iniciar l’anul·lació de la tramitació de la multa així que va tenir coneixement dels fets. L’ens provincial ha demanat disculpes a la família pel que ha passat.

Josep va morir el 9 d’agost del 2020 quan el jove i el seu pare es dirigien a Santiago, últim trajecte del viatge per Galícia que tots dos havien iniciat a Barcelona, la ciutat on resideix la família. El jove va ser atropellat per un vehicle que va entrar en un revolt de l’AC-442, al seu pas per Dumbría, almenys a 116 quilòmetres per hora, envaint el carril per on circulava el jove i el seu pare, testimoni de l’impacte mortal.

Més de dos anys va haver d’esperar la família per escoltar el relat del conductor. Tot i que va negar que circulés a velocitat excessiva, les empremtes, els vestigis i les restes a l’asfalt d’aquell revolt no van deixar cap ombra de dubte a l’equip d’investigació d’accidents: el turisme «en el moment en què va perdre el control circulava a 116 quilòmetres per hora com a mínim» en una zona limitada a 70. El senyal de limitació específica estava 300 metres abans del revolt, la via era de doble sentit, amb dos carrils separats per línia contínua, la via estava seca, neta i en bon estat de conservació, la visibilitat era bona i sense condicions atmosfèriques desfavorables.

Davant aquest diagnòstic de la Guàrdia Civil de Trànsit i les declaracions dels testimonis i l’acusat, la jutgessa va emetre el desembre de l’any passat una sentència condemnatòria per homicidi imprudent greu.