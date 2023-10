Quatre persones han mort i nou més -una d'elles un bomber- han resultat ferides aquesta matinada en l'incendi a Vigo d'un edifici.

Tot i que el 112 va informar que les quatre víctimes eren menors i el Concello de Vigo va apuntar que tenia dubtes sobre l'edat d'una d'elles, veïns de l'edifici han explicat a Faro de Vigo que els morts són una dona, d'uns 30 anys, i tres dels seus fills, d'entre 11 i 14, aproximadament. El marit i una altra filla, de 9 anys, figuren entre els ferits i han estat traslladats a l'hospital. Vivien a la quarta planta de l'immoble.

Les forces de seguretat investiguen el succés com a intencionat i els veïns apunten a un resident que fa dies va ser expulsat d'un dels apartaments com el responsable del foc. Efectius de la Policia Científica ja van acordonar l'accés a l'edifici per recaptar evidències que expliquin la causa de l'incendi.

Els bombers de Vigo van treballar intensament durant hores en l'extinció del foc, iniciat al voltant de les quatre de la matinada. Les flames van quedar sufocades al voltant de les set del matí, quan els efectius van començar a retirar-se. Un d'ells també va haver de ser atès per inhalació de fum.

A més dels Bombers de Vigo, el 112 va mobilitzar al 061, a les Policies Local i Nacional i professionals del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Galícia, especialitzats en emergències greus.