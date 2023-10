Un reporter que treballava per a un programa de Televisió Espanyola ha gravat aquest dillunsunes imatges en les quals es va poder veure un cos atrapat entre dos vagons d'un tren que finalment es va identificar com el del jove Álvaro Prieto, cordovès de 18 anys d'edat que va desaparèixer dijous passat al matí a Sevilla.

Fonts de la recerca van assenyalar que "totes les hipòtesis romanen obertes" tot i que les línies de recerca més probables apunten a "un accident" o al fet que morís "electrocutat" per una descàrrega, les catenàries de les vies ferroviàries té alta tensió, segons ha pogut conèixer aquest diari, ja que "parts del cos estaven carbonitzades". El cadàver "no presenta signes visibles de violència", la qual cosa descartaria que al noi li donessin una pallissa, com circula en àudios de WhatsApp que "manquen de cap fonament", informen fonts de la recerca. L'autòpsia serà determinant per saber què va passar. El tren on va aparèixer el cos suposadament estava encallat en reparació en aquestes vies des de l'agost passat, després de patir un accident, segons va informar Renfe.

La Policia Judicial va procedir a l'aixecament del cadàver a tres quarts de quatre de la tarda del dilluns i una bossa amb les restes va abandonar el recinte acordonat en un cotxe de funerària. Poc després, la Policia científica va confirmar que el cadàver trobat correspon al noi desaparegut, segons es va poder constatar de les seves empremtes dactilars.

El cadàver ha aparegut en una zona de difícil accés, barrada i flanquejada per un mur, només en part derrocat per motiu d'unes obres, la qual cosa permet entrar en aquests terrenys propietat d'Adif, empresa adscrita al Ministeri de Foment i responsable de les infraestructures ferroviàries.

Des del principi va haver-hi pocs dubtes. A simple vista, la marca de les sabatilles del cos aparegut i la roba coincidia exactament amb la que va aportar la família del noi cordovès el dia de la desaparició. Les autoritats ja havien anat comunicant a la família tots aquests extrems, alhora que un dispositiu de psicòlegs es posaven a la seva disposició.

Les sabatilles van delatar la identitat

El delegat del Govern, Pedro Fernández, va confirmar hora i mitja després de la troballa, la localització del cos sense vida a la zona de tallers de l'estació de trens de Santa Justa i va assegurar que hi havia “coincidències amb la persona desapareguda”. Es va comunicar llavors a la comissió judicial per a l'aixecament del cadàver i en aquell moment “automàticament procedir a la identificació d'aquest”. “Al cent per cent no se'ls pot traslladar però amb les primeres impressions de la Policia tot apunta al fet que aquest tracta d'aquest jove”, va assenyalar el responsable del Govern, que va confirmar que s'ha contactat amb els familiars perquè l'identifiquin “de manera directa”, la qual cosa se sumarà a la confirmació per les proves científiques.

El cos va aparèixer “una mica més allunyat” de la zona perimetrada per a la recerca amb gossos de diumenge i, segons el delegat, és just el lloc on la Policia Nacional pensava accedir a la recerca aquest dilluns. Fernández ha defensat l'actuació de la Policia i de Renfe. “Es va demanar que no hi hagués moviments de trens no habituals per evitar riscos que poguessin afectar la recerca”, va assenyalar.

Sota un tren "parat i sense donar servei"

Segons ha informat Renfe, el tren on ha estat trobat el cadàver del jove desaparegut es trobava sense prestar servei des de fa setmanes. "El tren estava avariat i durant aquests dies no ha realitzat cap moviment ni ha estat sotmès a cap revisió ni manteniment", asseguren des de l'empresa ferroviària. La màquina estava estacionada en una via d'apartat del Centre de Tractament Tècnic de Santa Justa. I no s'havia mogut des del passat 24 d'agost. "A dia d'avui, aquest tren estava realitzant una maniobra interna sense prestar servei de viatgers", afegeixen. Renfe s'ha posat a la disposició de la policia per facilitar totes les dades necessàries per a la recerca que estan realitzant, segons la comunicació emesa.

El cos va aparèixer en les vies pròximes a l'estació de Santa Justa de Sevilla, on el passat 12 d'octubre se li va perdre la pista al jove cordovès. Les imatges difoses i gravades per Televisió Espanyola són explícites i mostren part d'un cos, primer unes sabatilles i una vegada que els reporters demanen que pari un tren que es disposa a passar, es pot veure part del cos. Això va permetre comprovar que la indumentària del cadàver coincideix amb l'aportada en el moment de la desaparició. Segons ha pogut saber aquest diari, la direcció d'informatius de TVE ha donat ordre que aquestes imatges ni s'emetin ni es distribueixin, fet que demanen també des de les fonts oficials.

L'última comunicació d'Álvaro Prieto va ser amb la seva família. Un missatge a les 7.22 del matí, després d'acudir a una discoteca a Sevilla el passat 12 d'octubre. A partir d'aquí se li va perdre el rastre i no se sap res sobre el seu parador. Les càmeres de seguretat van captar al jove a l'estació de Santa Justa, on va intentar pujar a un tren però va ser obligat a baixar per no tenir suposadament el bitllet.

La zona on ha aparegut el cadàver és molt pròxima a l'estació de Santa Justa, a l'altura del pont de la Carretera Carmona, en paral·lel a l'avinguda de Kansas City, segons confirmen diverses fonts. Les primeres reaccions han estat d'estupefacció en comprovar on estava el cos, ja que era una zona dins de la ciutat i molt prop de l'estació, a menys un quilòmetre de distància. A aquesta altura hi ha unes cotxeres on es guarden els trens de Renfe.

El club del Còrdova CF va emetre el següent missatge: "Lamentem informar que el nostre jugador juvenil Álvaro Prieto ha estat finalment trobat sense vida".