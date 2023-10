El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistit aquest dissabte que cal abordar la celebració d'un referèndum sobre la independència de Catalunya, el traspàs del servei de Rodalies de Catalunya al Govern i la fi del dèficit fiscal "un cop confirmada l'amnistia". Ho ha dit en declaracions a la premsa a València, on ha assistit al lliurament dels Premis Octubre el mateix dia que el president en funcions del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha donat llum verda a l'amnistia en un acte del PSOE. "En interès d'Espanya i la convivència, avui defenso l’amnistia a Catalunya", ha dit el secretari general socialista.

Aragonès ha volgut "destacar el pas endavant d'avui" però ha recordat que cal "treballar per una solució al conflicte polític", que només veu possible amb un referèndum "perquè els ciutadans decideixin el seu futur", i tractar "qüestions molt importants en relació a la investidura com el traspàs de Rodalies i el dèficit fiscal". Aquestes són les condicions d'ERC per investir Sánchez de nou president.