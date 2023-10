La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha afirmat aquest dissabte que d’aquí «pocs dies» hi haurà investidura de Pedro Sánchez i nou Govern de coalició progressista. Ha augurat que la resolució de les negociacions perquè el socialista segueixi a la Moncloa està «a les portes» i ha anunciat que la primera norma, «amb caràcter immediat», serà «acabar amb els falsos becaris a Espanya».

En una intervenció després de reunir-se amb inscrits de Sumar per endinsar-se en l’acord de Govern pactat amb Sánchez, Díaz també ha avançat que després de la investidura de Sánchez, «Sumar s’estendrà per tot Espanya i es dotarà dels òrgans imprescindibles per tenir tots els debats democràtics». La també vicepresidenta segona ha carregat contra la dreta que s’ha «radicalitzat», s’ha convertit en «antisistema» i és constitucional «a temps parcial», ha carregat.

Díaz s’ha adreçat expressament al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a qui ha criticat per «destruir-ho tot». Ha dit que, segons la seva opinió, el popular es col·loca «al costat de la barbàrie» i «arrasar totes les formacions polítiques, i es converteix la política en el pitjor d’Espanya». Ha retret a Feijóo i al PP no ser capaços de «balbotejar un no a les mesures del Govern, però sí de col·locar-se en el costat de la impugnació de tot», considerant il·legítim qualsevol Govern que no estigui liderat per ells i per Vox.

Complir «totes i cada una de les mesures»

Respecte a l’acord subscrit amb Sánchez, Díaz s’ha compromès a complir «totes i cada una de les mesures assumides» perquè aquesta ha de ser la legislatura de la reducció de la jornada laboral, sense rebaixa salarial. A més, ha remarcat que hi haurà una reforma de l’acomiadament perquè «acabi de ser una anomalia a Europa»: «No és just que un empresari conegui per endavant quin és el preu que costa acomiadar un treballador a Espanya».

La vicepresidenta i ministra de Treball ha assegurat que l’acord firmat servirà per llançar la «segona onada de drets laborals» a Espanya. «Això és el que farem des del minut u que hi hagi un Govern de coalició», ha proclamat.

«No volem mal en l’economia, ni que pateixin els de sempre, toca que s’ajustin el cinturó els que tenen beneficis grollers». Per això, ha sigut clau en l’acord avançar en la justícia fiscal. En la seva intervenció, Díaz també s’ha referit a la situació a Gaza i ha dit sentir «autèntica indignació» davant «els crims de guerra comesos per Israel». Des de Sumar, Díaz ha demanat l’alto el foc amb caràcter immediat i ha donat tot el seu suport al secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, per defensar la legalitat internacional.