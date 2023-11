El ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) es reunirà el dilluns vinent de forma "extraordinària" per debatre si fa una declaració institucional en relació amb l'amnistia que negocia el PSOE amb els partits independentistes. Segons ha indicat l'organisme en un comunicat aquest dijous, el president del consell, Vicente Guilarte, ha citat la reunió per les set de la tarda després de la petició de vuit vocals que, dimecres, van advertir que una eventual llei de perdó podria implicar "una abolició de l'estat de dret". La llei orgànica del Poder Judicial estableix que es pot celebrar una reunió extraordinària si el president o cinc vocals ho consideren oportú.

En la seva petició, els vocals contraris a l'amnistia alertaven de la "degradació" que suposaria una eventual llei de perdó als encausats del próces. Davant d'aquesta possibilitat, els consellers Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad i María Ángeles Carmona, tots proposats en el seu moment pel PP, exigien fer una declaració institucional de l’organ de govern dels jutges.

Segons aquests consellers, "no és compatible amb el principi d'estat de dret" que els responsables polítics "quedin exempts de respondre dels seus delictes davant els tribunals perquè un aspirant a president del govern pugui aconseguir el benefici personal i polític d'impedir el govern d'altres forces polítiques". "Això suposa degradar i convertir el nostre estat de dret en objecte de mercadeig al servei de l'interès personal que pretén presentar-se, des del rebuig al pluralisme polític, com l'interès d'Espanya", deien.

La proposta dels magistrats ha rebut crítiques per part de les associacions de jutges progressistes i del govern espanyol. Així, el coordinador de Jutges per la Democràcia a Catalunya, Carlos Pascual, va avisar ahir que els magistrats s'estan "extralimitant" perquè "estan intervenint en el debat polític". "És poc rigorós i poc adequat, per una alta institució de l'Estat, posicionar-se sobre un projecte que està a l'aire i que encara no existeix", va lamentar.

Per part del govern espanyol, la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, ha criticat també els vocals conservadors del CGPJ dient que "no són els més adequats per donar lliçons de constitucionalitat" perquè actuen amb el mandat caducat i, per tant, "són els primers que estan incomplint la Constitució". "Haurien d'haver marxat fa molt de temps", i "els falta sentit de la realitat", ha dit aquest dijous en declaracions als mitjans.