Vint-i-quatre persones han estat detingudes en els aldarulls al final de la concentració contra l'amnistia a la seu del PSOE a Madrid, segons fonts del ministeri d'Interior. A banda, set policies han resultat ferits lleus. Els manifestants van llençar petards, bengales, ampolles de vidre i altres objectes contundents a la línia policial que blindava la zona. Els antiavalots van acabar carregant per dispersar els grups ultres que des de les nou de la nit havien pres la primera línia de la protesta. Els concentrats han exhibit simbologia franquista i han cantat en diverses ocasions el 'Cara al sol', així com altres proclames com 'Espanya, cristiana i no musulmana'. La concentració ha aplegat 8.000 persones, segons la delegació de govern.

Durant els primers compassos de la concentració no hi ha hagut una presencia destacada d'elements ultra. El líder del PP ha llançat un missatge a Twitter per demanar una resposta “ferma però serena”, mentre que el de Vox ha fet acte de presencia a la manifestació. Novament la protesta s'ha dirigit en especial contra el president espanyol en funcions, pero també contra l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. També, per segona nit consecutiva, contra la premsa, amb lemes com ara 'premsa espanyola, manipuladora'. La concentració ha estat convocada per Vox, el pseudosindicat Solidaridad, vinculat a aquesta formació, i per Revuelta, una organització estudiantil nacional-catòlica. Entre altres, s'han sentit crides com ara 'Pedro Sánchez dictador', 'Aquesta batalla la guanyarem', 'Pedro Sánchez a presó', 'Pedro Sánchez fill de puta' i 'Que et voti Txapote. Concentració davant la seu del Parlament Europeu D'altra banda, unes 1.500 persones segons xifres de la delegació del govern s'han concentrat a partir de les set de la tarda davant la seu del Parlament Europeu a la capital espanyola, al número 46 de la plaça de la Castellana. En aquest cas, la convocatòria tenia per lema '¡Europa! Detén l'amnistia'. Els convocants d'aquesta protesta han estat les entitats Libertad sin ira, Pie en pared, S'ha acabat o Neos, entre d'altres.