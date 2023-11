L’elecció de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol activa un mecanisme protocol·lari i institucional que acabarà amb la formació del segon govern de coalició de l’etapa contemporània. Tal com marca el reglament, aquest procés comença en acabar la votació celebrada aquest dijous al Congrés dels Diputats. Un cop superat aquest pas per majoria absoluta gràcies als vots del PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, el PNB, el BNG i Coalició Canària, la presidenta de la cambra, Francina Armengol, comunicarà formalment al rei Felip VI el resultat de la investidura. Posteriorment, Sánchez prometrà el càrrec divendres davant el monarca i la cúpula de l'Estat i, des d'aquell moment, tindrà a les seves mans la formació del nou executiu.

L'any 2020, quan Sánchez va ser escollit per majoria simple amb 167 vots a favor, 165 en contra i 18 abstencions, el president va prometre el càrrec davant Felip VI l'endemà de la investidura, només unes hores després de ser votat al Congrés. En aquella ocasió, l'acte va ser encapçalat per l'aleshores ministra de Justícia en funcions, Dolores Delgado, que va actuar com a "notària major del regne". La cerimònia, celebrada al Saló d'Audiències del Palau de la Zarzuela, compta habitualment amb la presència de les principals autoritats de l'Estat, entre ells els presidents del Congrés i el Senat,el president del Tribunal Constitucional, el del Suprem i el del Consell General del Poder Judicial. En aquesta ocasió, l'acte se celebrarà en ple xoc entre les principals instàncies judicials i el PSOE arran de l'acord entre els socialistes i l'independentisme per l'amnistia. En l'anterior legislatura, el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar el reial decret amb el nomenament del president del govern signat pel rei el dia del jurament. El president espanyol podria anunciar la composició del seu nou govern durant el cap de setmana en una roda de premsa a la Moncloa. El pas següent, previsiblement el pròxim dilluns, és la presa de possessió dels nous ministres a la Zarzuela i, després, l'intercanvi de carteres amb els seus predecessors. Dimarts es preveu la celebració d'un Consell de Ministres ordinari ja amb el nou executiu, escena que anirà precedida de la tradicional fotografia a les escales de la Moncloa.