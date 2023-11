El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha estat investit de nou com a president del govern espanyol amb els 179 vots (tres per sobre la majoria absoluta) que sumen PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB, BNG i CC. Vuit grups que han signat acords per a l'impuls de polítiques progressistes i per avançar en el diàleg i la desjudicialització del conflicte entre Catalunya i Espanya. El 'no' a l'elecció de Sánchez s'ha quedat en els 171 vots del PP, Vox i UPN, que mantenen el pols al carrer contra una investidura que "neix d'un frau" –en paraules de Feijóo al debat- i que ja han avançat la seva intenció de pressionar de forma permanent l'executiu amb tots els instruments al seu abast.

En el seu últim torn de paraula, el líder del PSOE ha agraït el suport dels grups que han fet possible aquesta legislatura, i ha recordat que –malgrat els discursos de la dreta- el seu serà un govern plenament "legítim" i constitucional. Sánchez obre una legislatura marcada pels seus compromisos en l'avenç de polítiques socials com l'augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) o la reducció de la jornada laboral, pactades amb Sumar, però també pels acords assolits amb les formacions independentistes catalanes, que passen, en primer terme, per l'aprovació de la llei d'amnistia. L'objectiu del PSOE és que el mandat duri quatre anys, però Sánchez haurà de mantenir viva una majoria formada per partits amb interessos diversos per superar totes les votacions. Aquest dimecres els portaveus d'ERC i de Junts, Gabriel Rufián i Míriam Nogueras, van recordar al president espanyol que haurà de complir els pactes per poder mantenir viva la majoria de la investidura. Rufián va celebrar que els vots sobiranistes hagin "obligat" el PSOE a acceptar l'amnistia, i Nogueras va llançar un advertiment al president espanyol que haurà d'abordar "de manera diferent" la qüestió catalana. "Amb nosaltres no provi de temptar la sort". Sánchez també haurà de salvar les turbulències d'una possible ruptura entre Sumar i Podem, que disposa de cinc diputats al Congrés, i l'ofensiva total anunciada per PP i Vox, que portaran la llei d'amnistia al Tribunal Constitucional. Les dues forces ja han avançat que mantindran el pols d'una oposició dura en els pròxims mesos, amb la vista posada a la meta volant de la legislatura que suposen les eleccions europees del juny del 2024. La primera tasca de Sánchez, però, serà la conformació del nou govern de coalició. Es dona per fet que Sumar mantindrà el pes a l'executiu amb cinc ministeris (quatre si hi ha reducció de ministeris), i que Podem deixarà de tenir representació al Consell de Ministres. El president espanyol rellevarà també ministres del PSOE i caldrà veure si el PSC manté la seva presència al govern amb dos ministeris, actualment en mans de Miquel Iceta i Raquel Sánchez. Quins seran els següents passos de Sánchez després de la investidura? Sánchez prometrà el càrrec divendres L'elecció de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol activa un mecanisme protocol·lari i institucional que acabarà amb la formació del segon govern de coalició de l'etapa contemporània. Un cop elegit Sánchez, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, comunicarà aquest mateix dijous formalment al rei Felip VI el resultat de la investidura. Sánchez prometrà el càrrec divendres davant el monarca i la cúpula de l'Estat i, des d'aquell moment, tindrà a les seves mans la formació del nou executiu. La cerimònia de la presa de possessió de Sánchez tindrà lloc al Saló d'Audiències del Palau de la Zarzuela. Compta habitualment amb la presència de les principals autoritats de l'Estat, entre ells els presidents del Congrés i el Senat, el president del Tribunal Constitucional, el del Suprem i el del Consell General del Poder Judicial. En aquesta ocasió, l'acte se celebrarà en ple xoc entre les principals instàncies judicials i el PSOE arran de l'acord entre els socialistes i l'independentisme per l'amnistia. Nous ministres, al cap de setmana El president espanyol podria anunciar la composició del seu nou govern durant el cap de setmana en una roda de premsa a la Moncloa. El pas següent, previsiblement el pròxim dilluns, és la presa de possessió dels nous ministres a la Zarzuela i, després, l'intercanvi de carteres amb els seus predecessors. Dimarts es preveu la celebració d'un Consell de Ministres ordinari ja amb el nou executiu. Abans de la reunió els ministres es faran la tradicional fotografia a les escales de la Moncloa. A continació trobaràs tota la informació que ha generat el debat d'investidura. En directe 13:07 Pedro Sánchez és investit president amb 179 vots a favor i 171 en contra 12:52 Comencen les votacions per a la investidura de Pedro Sánchez 12:36 Finalitza el debat amb la intervenció del PSOE Patxi López, portaveu del grup socialista al Congrés, ha estat l'últim a intervenir en el debat, on ha alabat les polítiques socialistes en contra de les del PP. Després del torn de rèplica de Sánchez, on ha agraït les paraules de López i s'ha mostrat orgullós del seu partit, la presidenta de la Mesa, Francina Armengol, ha decretat un descans de 10 minuts i seguidament, es procedirà a celebrar les votacions. 12:17 El PSOE denuncia un grup que ha amenaçat i llançat ous a dos diputats socialistes a les immediacions del Congrés El PSOE presentarà denúncia davant la Policia Nacional contra un grup de persones que ha amenaçat, insultat i llançat ous a dos diputats socialistes prop del Congrés. Segons els socialistes, els diputats Herminio Sancho i Maria Luisa García Gurruchaga estaven esmorzant a un bar pròxim al Congrés a les 7:30 h quan un grup, que ha anat augmentant, s'ha posat a fer fotos i assetjar-los des de l'exterior. Després, segons els socialistes, els han començat a insultar, i els diputats han avisat la Policia, que els ha escoltat fins al Congrés. Tot, segons el PSOE, entre crits, insults, amenaces i llançament d'ous, un dels quals ha impactat al cap de Sancho. Els agressors han estat identificats i el PSOE interposarà una denúncia corresponent. 11:56 Coalició Canària defensa el gir a favor de Sánchez, però recorda la seva oposició a l'amnistia La portaveu de Coalició Canària (CC), Cristina Valido, ha defensat aquest dijous el seu gir respecte a la investidura de Pedro Sánchez, però ha recordat la seva oposició a la llei d'amnistia. "No hem buscat l'acord més rendible electoralment, ni el que menys cost polític ens suposa. Hem firmat un acord que respon a les necessitats de la ciutadania canària", ha dit. "Apostem per trobar solucions als nostres problemes, escollim el diàleg amb el nou govern", ha apuntat abans d'advertir al PSOE de les conseqüències que tindria no complir amb allò pactat. El torn d'intervenció del Grup Mixt ha sumat les veus del BNG i d'UPN, que han reiterat les posicions a favor i en contra de la investidura del candidat socialista que es votarà al migdia. 11:55 El PNB avisa Sánchez que "s'equivoca" si passada la investidura es pensa que el PSOE "pot fer el que vulgui" El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, ha avisat al líder socialista, Pedro Sánchez, que "s'equivoca" si un cop assolida la investidura creu que el PSOE "podrà fer el que vulgui". "Ho dic clarament per no portar-nos a enganys: si alguna formació pensa que un cop hagi passat la investidura l'únic important és repartir-se els ministeris i, després, fer el que vulguin, s'equivoquen", ha advertit. En el seu discurs en la segona sessió del debat d'investidura de Sánchez, Esteban ha fet valdre l'acord pactat entre el PNB i el PSOE, però ha insistit que la seva formació "defensarà l'autogovern amb dents i ungles". Sobre els pactes amb els independentistes, ha defensat que en l'acord per a la llei d'amnistia "hi ha valor i valentia". 11:11 Ayuso reconeix l'insult a Sánchez i el reitera amb ironia: "M'agrada la fruita" Si habitualment l'Assemblea de Madrid és una caixa de ressonància del que passa a nivell nacional, el dia en què es vota la investidura de Pedro Sánchez no podia ser-ho menys. Més encara quan la mateixa presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es va colar com una de les protagonistes convidades a la primera sessió del debat en el Congrés dels Diputats. El que es va intuir en els seus llavis -"fill de puta"- mentre escoltava des de la tribuna com Sánchez posava sobre la taula de nou el seu germà apuntant a un "probable cas de corrupció" ha estat reconegut i repetit amb ironia per la mateixa Ayuso en la sessió de control. Ayuso, la “fruta”, “mongola” y “el compi” pic.twitter.com/EWIeQDv35n — Jesús Cintora (@JesusCintora) 16 de noviembre de 2023 Ayuso reconeix l'insult a Sánchez: "M'agrada la fruita" 10:06 Bildu recorda a Sánchez que no té un "xec en blanc" La portaveu d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha avisat aquest dijous a Pedro Sánchez que no té un "xec en blanc" encara que sigui investit amb els vots de les formacions sobiranistes i independentistes. "Aquesta ha de ser la legislatura de la plurinacionalitat. La legislatura per obrir nous camins que altres estats com el Regne Unit i nacions com Escòcia ja estan recorrent: el de la democràcia", ha manifestat. D'altra banda, ha afirmat que els abertzales no faran "jocs" ni "enganys" amb la seva posició, però ha demanat al PSOE de "coherència" i "ambició" en matèria social i territorial. "Ara és vostè qui ha de complir amb la seva (paraula). Valentia, altura de mires i responsabilitat històrica", ha conclòs. 09:53 Junts confirma el sí a Sánchez després dels dubtes sobre el sentit del seu vot La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha garantit aquest dijous al matí que els seus diputats votaran ‘sí’ a la investidura de Pedro Sánchez. Després que dimecres sembressin dubtes sobre el sentit del seu vot perquè es van sentir molestos per algunes paraules del candidat del PSOE, Pedro Sànchez, Nogueras ha esvaït tots els dubtes en assegurar el suport, en una entrevista a RAC1. “Nosaltres respectem els acords als que arribem, mentre els altres els respectin”, ha dit. 09:15 Feijóo creu que Junts marcarà la legislatura El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha donat per feta la investidura de Pedro Sánchez aquest dijous, però creu que les exigències de Junts marcaran la legislatura i el futur polític de Pedro Sánchez. "Això ja està tancat i venim aquí a explicitar el que ja està tancat a Waterloo", ha afirmat en declaracions als passadissos del Congrés. Segons Feijóo, "no hi ha cap dubte" que Junts decidirà el futur de la legislatura. "Aquest és un president prorrogat mes a mes", ha sentenciat. 09:13 Illa, sobre Junts: "Són gent seriosa i quan signen un acord, el compleixen" El primer secretari del PSC, Salvador Illa, considera que Junts és "gent seriosa" i que, per tant, quan signen un acord, el compleixen". D'aquesta manera ha respost en declaracions a Catalunya Ràdio a la pregunta de si està segur que Junts votarà a favor de la investidura de Pedro Sánchez avui dijous en primera volta. De fet, Illa ha dit que no li consta el malestar que va expressar ahir Junts pel to de Sánchez en el seu primer torn d'intervenció. D'altra banda, el líder dels socialistes catalans ha desvinculat els pressupostos catalans de la investidura i del que passi al Congrés. Depenen, segons ha dit, del compliment del Govern dels comptes del 2023, pactats amb els socialistes. 08:55 El Congrés reprèn la sessió d'investidura de Pedro Sánchez 15·11·2023 21:26 Junts avisa Sánchez: no li donarà suport cap llei si no hi ha avenços La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha volgut deixar clar al socialista Pedro Sánchez que la seva formació, malgrat que ha signat un acord per recolzar la seva investidura, no li donarà suport cap iniciativa si no hi ha avenços. "Ho dic ara, perquè està a temps de desistir", ha afegit. 15·11·2023 21:16 Rèplica de Sánchez a Junts: “Compta amb el meu compromís per complir l'acord que hem aconseguit. Avui guanya la paraula i guanya la política” Pedro Sánchez ha estat clar i concís: el PSOE complirà l'acrod signat amb Junts. 15·11·2023 21:00 Miriam Nogueras, Junts: "Està vostè (Pedro Sánchez disposat a abordar el tema català de manera directa, tal com estableix l'acord que han signat" La portaveu de Junts ha fet referència l'acord entre el seu partit i el PSOE. "El problema de fons continua sense resoldre's", ha assegurat Nogueras i ha afegit que, per primera vegada, l'Estat ha reconegut que "és un conflicte històric i polític entre dues nacions". 15·11·2023 20:53 El PP surt en defensa del poder judicial i de García Castellón per la intervenció d'ERC La portaveu popular Cuca Gamarra ha demanat la paraula a la sessió d'investidura després de la intervenció del portaveu d'ERC, Gabriel Rufián. El PP diu que Rufián "ha acusat de prevaricar i de guerra bruta judicial" un magistrat amb nom i cognoms, en referència al jutge García Castelló, i ha dit que "ja que ni el president del Govern ni la presidenta li ha demanat que es retracti, demanem que es retirin de les actes aquestes referències". 15·11·2023 20:52 Rufián avisa Sánchez: "No se la jugui, cregui'm" Gabriel Rufián ha utilitzat el ple d'investidura de Pedro Sánchez per llançar el primer avís que ERC serà exigent. Ho ha fet amb un to dur, que el mateix Sánchez ha rebut amb sorpresa: "Miri aquest hemicicle. Veu alguna alternativa a nosaltres? No, oi? No se la jugui, cregui'm" Veure més Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona