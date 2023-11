Va ser David Lucas, secretari d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, l’encarregat de donar la notícia als 1.800 assistents de l’acte #Quierocorredor a Madrid: «Pedro Sánchez ja ha sigut elegit president del Govern». La resposta dels empresaris no es va fer esperar. Després de dos tímids aplaudiments, la sala va esclatar en esbroncades i xiulets. La investidura i la llei d’amnistia van recórrer el Palau de Congressos (Ifema) com un assistent més. El president de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), Vicente Boluda, va reservar les seves reflexions sobre la política espanyola per a l’inici de l’acte.

«Volem denunciar la deriva destructiva i divisiva a la qual se’ns està sotmetent a la societat civil en general i als empresaris en particular», va sentenciar durant el seu discurs. Boluda va destacar que els empresaris generen el 84,3% de l’ocupació, el 85,2% del PIB i el 90,8% de la inversió del país. Segons la seva opinió, cap de les decisions de pes incloses en els acords d’investidura van ser posades a sobre de la taula en l’últim període electoral, per la qual cosa aprovar-les en aquest moment seria «una irresponsabilitat política i amb conseqüències socials de molt difícil reparació». Per això, la seva solució passa per «sotmetre el pacte d’investidura a una consulta a la ciutadania», només així el Govern coneixeria l’opinió dels ciutadans sobre uns pactes que condicionaran tota la legislatura. Altres empresaris, com Juan Roig, tampoc van contenir la seva visió sobre la investidura. «Si el problema d’Espanya el tinguéssim a Portugal, alentiríem les inversions», va assegurar en línia amb la decisió de Repsol de paralitzar 1.500 milions en inversions a Espanya per l’impost a les energètiques.

El president de Mercadona troba a faltar que els donin «tranquil·litat» i tenir «un marc d’estabilitat per a tot el país». En canvi, va afegir, el que s’està aconseguint és «una divisió entre els espanyols gens bona».

Clima «deplorable»

El president valencià, Carlos Mazón, qualificava el clima actual de «deplorable». «Ja està bé de les dues velocitats, dels privilegis per a precisament els que no compleixen», i el murcià Fernando López Miras posava d’exemple el traspàs de Rodalies per remarcar la «desigualtat territorial existent: «Tot el que ha deixat d’invertir-se aquí és directament proporcional al que s’ha invertit a Catalunya».