Agents de la Policia Nacional han detingut un home de 50 anys com a presumpte autor de nou robatoris a Alacant. L'individu ha sigut detingut en més de cent ocasions a Espanya, 70 d'elles per furt, i la seva activitat se centrava en hotels i comerços freqüentats per turistes.

Els agents policials van ser comissionats per la Sala 091 a un cèntric hotel de la ciutat, en la cafeteria de la qual s'havia robat una bossa, segons ha explicat la Policia Nacional en un comunicat. Una treballadora de l'hotel havia descobert prèviament al presumpte autor i l'havia retingut fins a l'arribada dels agents. La intervenció policial va acabar amb el trasllat de l'home a dependències policials. El detingut mancava de documentació i era precisa la seva identificació plena per poder realitzar l'atestat. En paral·lel a aquestes gestions, es van realitzar comprovacions amb diverses denúncies en les quals treballaven. Totes elles estaven relacionades amb robatoris que s'havien produït en hotels i establiments similars de la zona centre de la capital. En veure les imatges de les càmeres de seguretat, els agents van comprovar que l'autor d'aquests fets era un home amb les mateixes característiques de la persona que estava sent identificada. Així, es van confirmar altres vuit fets en els quals pel que sembla havia actuat la mateixa persona, furtant tota mena d'efectes personals, actuant principalment en establiments públics, en hores concorregudes, per evitar ser descobert. Entre els efectes que presumptament havia robat es comptabilitzen bosses, telèfons mòbils d'alta gamma, ulleres de sol i de vista, diners en efectiu, documentacions i jocs de claus. Moltes de les seves víctimes eren turistes que es quedaven sense les seves documentacions en un país que no era el seu, dificultant la seva tornada o fins i tot la seva estada a Espanya. Un delinqüent professional Segons els investigadors, aquesta persona era "un delinqüent professional", es vestia de turista, "la qual cosa en una ciutat com Alacant el feia passar totalment desapercebut". La Policia Nacional ha destacat que "la naturalitat amb la qual actuava" l'individu, que accedia als establiments "saludant amigablement al personal laboral (al que no coneixia) per transmetre confiança". A més, pel que sembla, sempre actuava en situacions en les quals els turistes es trobaven menjant o fent compres, moment en el qual estaven relaxats i aprofitava per a realitzar els furts. Utilitzava habitualment algun objecte de distracció, denominada en l'argot policial 'crossa', per a amagar la maniobra que li donava accés al bé que volia robar. La Policia Nacional ha incidit en "la gran pràctica d'aquest delinqüent itinerant que ja havia actuat prèviament en altres territoris del país", amb més de 100 detencions, 70 d'elles, per furt. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona El detingut, de nacionalitat marroquina, va ser passar a disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alacant.