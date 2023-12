La Societat Madrilenya de Microbiologia Clínica (SMMC), present en 25 hospitals de la Comunitat de Madrid, ha alertat davant la detecció en set hospitals del Servei Madrileny de Salut (Sermas) del fong Càndida Parapsilosis resistent a fluconazole, un patogen emergent associat a més difícil tractament i a aparició de brots.

Patricia Muñoz García, presidenta de la SMMC, ha explicat que "el que caracteritza a més a aquest cep, a part de per la resistència, és la seva gran transmissibilitat". Els primers casos d'aquest tipus de fong a Espanya es van detectar a l'Hospital Son Espases de Palma i més tard a Barcelona abans d'arribar a Madrid, on s'ha detectat en set hospitals.

"Realment no sabem l'origen d'aquests ceps. Són mutacions que apareixen i són independents. Els clons que hi ha hagut a Mallorca, o a Barcelona, o a Madrid són clons independents, no és que un vagi derivant d'un altre i no són pacients que han rebut el tractament antifúngic prèviament i desenvolupen resistència", ha explicat la cap de Servei de Microbiologia Clínica i Malalties Infeccioses de l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón.

Per a aquesta especialista, l'aïllament dels pacients que es traslladin d'hospital i buscar la Càndida Parapsilosis resistent a fluconazole tant en pacients com en el centre és essencial per al control del contagi. "Al meu entendre, és crucial detectar molt aviat el primer pacient que ingressi al nostre hospital i així evitar la seva disseminació. Una vegada que entra a l'hospital, és difícil deslliurar-se d'ella", ha indicat.

En el cas concret de la Comunitat, l'especialista ha indicat que un hospital ho està aconseguint, però en la resta "realment està augmentant moltíssim la incidència i ja s'està transmetent a Burgos i també a Àvila", com queda patent en l'estudi CANDIMAD liderat per Jesús Guinea i Pilar Escribano amb participació de la SMMC.

Una vegada infectat, el tractament per a aquests pacients ha de ser intravenós de manera obligatòria. No és clar que produeixi major mortalitat. En aquests moments, s'estan desenvolupant estudis clínics que determinin la seva virulència, encara que el que ja està demostrat és la seva persistència, "el pacient transmet i queda colonitzat molt de temps", assegura la microbiòloga.

El fong Càndida Parapsilosis és una causa freqüent de candidiasi, una infecció que sol produir-se en entorns hospitalaris i que està associada a l'ús d'implants mèdics, catèters i vies d'administració parenteral. Les persones hospitalitzades, immunodeprimides, tractades amb antibiòtics durant temps prolongat i els pacients amb altres malalties tenen més risc de sofrir aquestes infeccions, que poden ser de caràcter lleu, però que, si no es tracten, pot generar greus complicacions.

Aquesta espècie de fong té una susceptibilitat reduïda al tractament amb equinocandines i es considera sensible a altres famílies de fàrmacs, com poliens (amfotericina B) i els triazoles (fluconazole, voriconazole, itraconazole, posaconazole i itraconazole).