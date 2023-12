Aquestes són les principals mesures d'escut social acordades pel Govern

El Govern, després d'un intens debat entre els socis socialistes i de Sumar, ha acordat nombroses mesures dins del que va batejar com a "escut social", per a pal·liar les conseqüències de la pandèmia i, posteriorment, de la guerra a Ucraïna, així com l'actual a Gaza. La majoria són pròrrogues de mesures que ja estaven en vigor i vencien aquest 31 de desembre.

Gratuïtat durant l'any per als usuaris freqüents de Rodalies, Mitjana distància i línies estatals d'autobús, així com el descompte en Avant. Es manté, alhora, l'aportació de l'Estat a les autonomies del 30% de la tarifa de bitllets urbans i interurbans, sempre que les autonomies aportin almenys el 20% per a aconseguir un descompte mínim del 50%. Suspensió dels desnonaments i llançaments per a llars vulnerables sense alternativa residencial. Es mantenen durant el primer semestre de 2024: L'IVA al 0% per a aliments bàsics, que van del pa als ous o la llet i del 5%, per a pastes i olis. Pròrroga del màxim descompte del bo social per a famílies vulnerables, la limitació a les pujades del preu de la tarifa regulada del gas i de la bombona de butà. Extensió de mesures de suport a la indústria: reducció al 80% dels peatges elèctrics per a la indústria electrointensiva i flexibilitat en els canvis de contractes de subministrament elèctric. Es mantenen rebaixes fiscals de l'IVA de l'electricitat, l'impost especial d'electricitat i l'impost sobre el valor de la producció elèctrica. També s'aplica la rebaixa de l'IVA del gas durant el primer trimestre de l'any. Pròrroga dels impostos extraordinaris a les entitats bancàries i les energètiques, amb una modificació normativa perquè, a partir de l'1 de gener, es puguin deduir les inversions estratègiques relacionades amb la transició verda i inclogui un compromís de revisió en el 2024 com a figura de caràcter permanent. Revaloració de les pensions contributives al 3,8%. Eliminació de les comissions per la retirada d'efectiu en finestreta per a persones grans i amb discapacitat. Eliminació de les comissions o compensacions bancàries per amortització anticipada de crèdits a tipus variable. Cessió de la gestió de l'ingrés mínim vital per a les autonomies que el sol·licitin.