L'Agència Meteorològica del Japó ha rebaixat en la nit de dilluns l'alerta de tsunami fins a avís, hores després del terratrèmol de magnitud 7,6 que ha sacsejat la costa oest del país i que ha provocat almenys dos morts i diversos ferits i atrapats.

"L*alerta per tsunami important" emesa per la prefectura d'Ishikawa ha passat a un "avís per tsunami", encara que han instat la població a no tornar als seus domicilis en les zones de risc pel perill que hi hagi nous sismes a la zona, i per tant manté la recomanació d'evacuació, informa la televisió pública japonesa NHK.

El responsable de Planificació d'Informació sobre Terratrèmols de l'Agència Meteorològica del Japó, Toshihiro Shimoyama, ha comparegut aquest dilluns en roda de premsa per advertir que hi haurà noves ondes d'altura significativa en les zones afectades i per això la gent ha de romandre en terreny elevat fins a un altre avís.

També hi ha risc de nous corriments que podrien provocar fins i tot enfonsaments d'edificis, per la qual cosa Shimoyama ha instat la població a seguir alerta.

Els terratrèmols podrien repetir-se la setmana vinent, especialment els propers dos o tres dies. I ja s'han detectat almenys 25 rèpliques, totes de menor intensitat que l'original.

El sisme, amb un hipocentre entorn dels deu quilòmetres de profunditat, ha estat el més intens de la cadena de 20 terratrèmols registrats entre les 08.06 i 09.29 (hora catalana) en els voltants de la costa d'Ishikawa i la veïna prefectura de Niigata.

Dos morts

El terratrèmol ha provocat importants danys materials, l'enfonsament d'alguns edificis on podria haver persones atrapades i un incendi. A més s'ha confirmat la mort de dues persones a la ciutat de Nanao, en la prefectura d'Ishikawa, que van patir una parada cardiorrespiratòria, segons la Policia.

Els hospitals dels prefectures d'Ishikawa, Niigata, Fukui, Toyama i Gifu han rebut ferits, la majoria per l'impacti d'objectes desplaçats durant el terratrèmol. Alguns d'ells tenen fractures.

La ciutat de Kurobe ha rebut els pitjors efectes del sisme. Almenys una desena d'edificis s'han esfondrat i almenys sis persones han quedat atrapades sota els enderrocs, segons ha fet saber el secretari en cap del Gabinet japonès, Hayashi Yoshimasa, el primer alt responsable del Govern a comparèixer davant els mitjans.

A més, els bombers estan combatent un gran incendi declarat a la ciutat, que s'aquesta estenent pel barri de Kawaicho sense que fins ara hi hagi informació sobre víctimes, ha fet saber la Divisió de Prevenció contra els Desastres en un comunicat recollit per 'Asahi Shimbun'.

Els bombers de la ciutat de Wajima, a Ishikawa, han rebut més de 50 avisos d'enfonsaments a habitatges i també hi ha avisos de persones atrapades en edificis.

Les autoritats de la ciutat de Nomi han confirmat un centenar de desplaçats, acollits en la seu de l'Ajuntament, i a la prefectura de Yamagata hi ha uns 2.000 evacuats allotjats en dependències municipals.

Les centrals nuclears no han registrat danys

El Govern japonès ha constatat que unes 30.000 llars s'han quedat sense llum a tota la prefectura però les centrals nuclears de la zona no semblen afectades, d'acord amb el secretari en cap de Gabinet, Hayashi Yoshimasa, que ha comparegut sobre les 17.00 hores en roda de premsa.

Hokuriku Electric Power Company ha especificat que hi ha uns 33.000 domicilis sense subministrament a la prefectura d'Ishikawa, inclosos 10.000 a Wajima, 7.300 a Noto i 7.100 a Suzu.

Només és te constància de l'incendi d'un transformador elèctric en la planta nuclear de Shiga, en la prefectura homònima, però les flames han estat extingides i la planta en si no està afectada.

L'operadora Kansai Electric Power Company no ha constatat danys en les centrals nuclears d'Ohi i Takahama, en la prefectura de Fukui, dues dels més vulnerables del litoral oest davant un possible sisme, recull la cadena pública japonesa NHK.

Tampoc s'ha vist afectada de moment la central de Kashiwazaki-Kariwa, segons un comunicat de la Tòquio Electric Power Company (TEPCO) recollit per l'Asahi Shimbun'.

Els residents de la capital del país han constatat tremolors als edificis però de moment no és te constància de víctimes a la metròpolis. Rússia ha emès alertes per onatge per la illa de Sajalín i Vladivostok, encara que no ha donat ordre d'evacuació. Corea del Sud, i concretament la seva província costanera de Gangwon, es sota baix alerta lleu per tsunami.