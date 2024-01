El govern espanyol ha acordat aquest dimarts desclassificar la documentació secreta relativa a la intervenció del telèfon del president de la Generalitat, Pere Aragonès, mitjançant el programa Pegasus. Fonts governamentals han informat a EFE que el Consell de Ministres ha autoritzat la desclassificació d'aquests papers secrets per part del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI).

El titular del jutjat d'instrucció número 29 de Barcelona va sol·licitar al novembre al Consell de Ministres, mitjançant un suplicatori, la desclassificació d'aquesta informació reservada sobre l'ús del programari Pegasus per part del CNI sobre Aragonès, abans de prendre declaració com a investigada a l'exdirectora del centre d'Intel·ligència Paz Esteban.

Fa un mes, el mateix Aragonès va assenyalar el CNI per l'espionatge al mòbil amb el programa Pegasus, entre el juliol del 2018 i el març del 2020, quan ell era vicepresident de la Generalitat i ERC estava embrancada en negociacions polítiques rellevants, com la investidura de Pedro Sánchez o la taula de diàleg.

Així ho va assegurar el president català en la compareixença davant el jutge per ratificar la querella que havia presentat a principis de juliol i va ser admesa a l'octubre, contra el grup israelià NSO que comercialitza Pegasus i l'exdirectora del CNI, que va ser destituïda mesos abans per l'Executiu després de la polèmica per l'espionatge a líders independentistes, així com al president del govern central i a diversos ministres.

Aragonès va detallar al jutge haver estat víctima de tres atacs al mòbil els dies 4, 5 i 13 de gener del 2020 -coincidint amb la investidura de Sánchez-, però un informe pericial posterior va ampliar entre el juliol del 2018 i el març del 2020 el temps que el telèfon podria estar infectat.

El president català va recordar que Paz Esteban, la declaració de la qual davant el jutge prevista per al desembre es va ajornar, ja va apuntar al maig al Congrés que aquest espionatge es va dur a terme amb l'aval del jutge del Tribunal Suprem responsable del control dels serveis secrets espanyols.

Tot i això, l'alt tribunal ha rebutjat facilitar al jutjat aquestes actuacions que avalaven al CNI l'ús de Pegasus, ja que el govern central encara no havia desclassificat aquesta informació, considerada reservada o secreta.

L'Executiu sempre s'ha mostrat obert a la desclassificació d'aquesta documentació secreta si el jutge ho sol·licita i si aquestes actuacions eren conformes a la legalitat.