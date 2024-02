Una conversa intervinguda pels investigadors de la presumpta trama de corrupció en la compra de màscares desarticulada en el cas Koldo, que s'instrueix a l'Audiència Nacional, esquitxa a l'exministre de Transports José Luis Ábalos, al qual s'hi refereixen directament dos dels empresaris implicats. El presumpte cap de la trama Juan Carlos Cueto, qui controlava l'empresa investigada, Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas SL, afirma en una conversa amb un altre empresari sobre les adjudicacions obtingudes: “...això era un favor que li estava demanant el teu veí (Koldo)… ell i el seu excap” (en al·lusió a l'exministre segons la investigació).

La xerrada va tenir lloc el passat 4 de desembre, i en ella Cueto afegeix a l'altre empresari que "sembla ser que l'altre ha dit que sí... perquè li han fet un favor a canvi".

Els empresaris inclouen aquests comentaris en les seves converses sobre les inspeccions d'Hisenda que estaven patint. Es refereixen també, segons dedueixen els investigadors, a les gestions realitzades a través de l'exassessor i home de confiança de Ábalos, Koldo García, en relació amb una reclamació que els estava fent l'administració Balear, que també havia contractat amb Solucions de Gestió.

Temor que passi d'Hisenda a un jutge

D'una altra conversa intervinguda, amb data del passat 27 de setembre, es desprèn que l'inspector d'Hisenda havia deixat clar que el president del Zamora club de futbol (també empresari), Víctor Gonzalo de Aldama "és un comissionista", i expressen la seva preocupació per la possibilitat que aquest assumpte derivi en un procés penal.

Els investigadors de la trama també posen l'accent en el que es van dir els empresaris en una altra xerrada intervinguda el passat 22 de setembre de la qual s'infereix, segons la documentació que obra en el sumari al qual ha tingut accés El Periódico de España, del grup Prensa Ibérica, que De Aldama ha treballat en el negoci, per la qual cosa s'ha emportat el 10 % de l'operació. Un dels interlocutors arriba a afirmar que ningú ha negat que se li pagués una comissió per presentar l'oferta "davant el Ministeri i les altres".

En relació amb les reclamacions del fisc, Cueto va donar instruccions perquè es reestructurés l'empresa i que anessin preparant un recurs contenciós per a fer front a les pretensions de l'Administració. Solucions de Gestió mantenia en plena pandèmia un deute amb Hisenda de 269.989 euros per l'Impost de societats dels anys 2012, 2013 i 2014, segons especifica un acte de l'Audiència Nacional de data 29 de juny de 2023, avançat per EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Deute amb Hisenda

L'acte pel qual el jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno va deixar aquest dijous en llibertat amb mesures cautelars a tres dels principals encausats conclou que Solucions de Gestió havia comès un frau fiscal de 200.000 euros.

Deixo d'ingressar aquesta quantitat de l'impost de societats de 2020, el mateix any en què van aconseguir els suculents contractes. Els investigadors consideren que la inspecció d'Hisenda realitzada en Solucions de Gestió i també en les empreses de De Aldama està "directament vinculada" als fets investigats en la trama per les adjudicacions d'administracions públiques.

Els fets, segons manté de moment el jutge Moreno, revesteixen inicialment caràcters de delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, suborn, i tràfic d'influències.