Els comentaris que han realitzat uns sacerdots han generat polèmica a les xarxes socials, de manera que els mateixos religiosos han sortit al pas reconeixent que és un "comentari de mal gust".

Les declaracions que han generat la polèmica es van realitzar el 22 de febrer, en una tertúlia a Youtube anomenada 'La Sagristia de la Vendée'. Una tertúlia sacerdotal contrarevolucionària", dirigida per Francisco José Delgado Martín, sacerdot diocesà de Toledo.

Durant les presentacions en aquesta tertúlia, Gabriel Calvo Zarraute -sacerdot de la diòcesi de Toledo- afirma: "Jo també prego molt pel Papa, perquè pugui anar al cel com més aviat millor".

"M'uneixo a les oracions"

Davant d'aquestes paraules, el sacerdot nord-americà Charles Murr afegeix: "Jo també m'uneixo a les oracions del pare Gabriel per al Sant Pare". I Calvo Zarraute li replica: "Som molts amb aquesta intenció".

A això, el moderador afegeix: "A veure si resem més fort". I el pare mexicà Juan Razo postil·la: "Estic com el pare Murr. ATM: A tota màquina".

Després de la polèmica sorgida en xarxes socials, on els usuaris han considerat que aquests sacerdots estaven desitjant la mort del Papa, els organitzadors de la xerrada, a través del seu compte a la xarxa social X, han expressat el seu "pesar pel desafortunat comentari, dit en to d'humor", sobre "pregar perquè el Papa se'n vagi al cel com més aviat millor".

"Comentari de mal gust"

"És un comentari de mal gust i, encara que no expressa desitjos de la mort del Papa, com alguns mitjans maliciosament han difós, comprenem que es pugui entendre d'aquesta manera", han reconegut els participants en el fòrum.

A més, han mostrat la seva adhesió al Papa Francesc i han rebutjat "els atacs contra el Papa i la unitat de l'Església i aquells que neguen la legitimitat del ministeri del Papa", alhora que han afirmat que els fa mal "haver pogut confondre les ànimes senzilles" que troben a les seves xerrades "formació i consol".

"Ens preocupa haver pogut causar desconcert o escàndol a les seves ànimes", han continuat.

"Protestes coordinades"

També han lamentat els "problemes ocasionats" als seus respectius bisbats "davant l'arribada de protestes coordinades" per aquestes accions, tot i que han afegit: "No estaria malament que aquells que agraeixen la nostra tasca manifestessin, si els sembla oportú, el suport".

Ante las informaciones difundidas respecto de los primeros minutos del programa “Tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria” de nuestro canal La Sacristía de La Vendée, del pasado 22 de febrero deseamos manifestar lo siguiente: — La Sacristía de La Vendée (@LSDLVdirecto) 28 de febrero de 2024

L'Arquebisbat de Toledo, per part seva, ha mostrat el seu contundent rebuig en referència a les declaracions i ha avisat que no s'exclouen mesures de correcció per aquests fets.

Escàndol

En un comunicat, l'Arquebisbat ha informat que aquestes declaracions "lesionen la comunió de l'Església i escandalitzen el Poble de Déu" matisant, alhora, que no es responsabilitza "gens" d'aquestes paraules.

"No representa de cap manera la línia de comunicació d'aquesta Església particular. Reiterem i ratifiquem les crides a la comunió efectiva i afectiva amb el successor de Pere", recull el text.

En aquest sentit, l'Arquebisbat ha agraït la feina i la dedicació del presbiteri diocesà "per promoure la comunió i l'afecte al successor de Pere amb el Poble sant de Déu que camina a Toledo".