La Fiscalia denuncia per frau fiscal l'empresari Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso

La Fiscalia Provincial de Madrid ha denunciat l'empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per un frau fiscal en l'Impost de Societats de 350.951 euros suposadament comès durant els anys 2020 i 2021 mitjançant factures falses i societats pantalla, segons ha avançat 'Eldiario.es' i ha confirmat l'ACN. La denúncia, que també inclou falsedat documental, és fruit de dos anys d'investigacions sobre les activitats de les societats de González Amador pel seu enriquiment durant la pandèmia. El delegat del govern espanyol a Madrid, Fran Martín, ha publicat un missatge a X on demana explicacions urgents a Ayuso.

Segons la denúncia, presentada el 5 de març, l'empresari va presentar factures falses a través d'empreses externes per rebaixar els beneficis extraordinaris de les seves societats Maxwell Cremona Ingeniería i Procesos para el Fomento del Medioambiente, així com per les activitats de Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering.

En total, segons recull 'Eldiario.es', són 15 factures falses per despeses fictícies per valor d'1,7 milions d'euros que li van permetre desgravar despeses que mai es van fer i pagar 350.000 euros menys en impostos. La denúncia també es dirigeix contra quatre persones que es van prestar a emetre factures falses.

Durant els anys de la pandèmia, la facturació de l'empresari reflectien un increment exponencial que multiplicava per sis els seus comptes anuals, però només va declarar 8.400 euros de benefici utilitzant la desgravació per les factures falses. A més, segons la denúncia, González Amador va utilitzar una empresa pantalla que va adquirir el 2020.

El govern espanyol demana explicacions

El delegat del govern espanyol a Madrid, Fran Martín, ha estat el primer responsable de l'executiu a reaccionar. En un missatge a X, Martín recorda que pagar els impostos que corresponguin "també és complir la Constitució". "Sanitat, educació, seguretat, dependència... serveis públics als que el liberalisme debilita i el frau mata", escriu. Per això, segons Martín, "Urgeixen les explicacions de la presidenta Ayuso: ho sabia?".