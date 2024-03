Detecten un segon enviament al mercat espanyol de maduixes del Marroc contaminades amb hepatitis A

La Unió Llauradora i Ramadera ha informat que s'ha detectat un nou enviament de maduixes procedents del Marroc amb hepatitis A, en el que suposa el segon consecutiu en només nou dies, per la qual cosa l'organització ha reclamat que "es garanteixi la seguretat sanitària".

El RASFF, sistema d'alerta ràpida per al control d'aliments i pinsos a la Unió Europea, va publicar divendres passat 15 de març una nova alerta davant la presència d'hepatitis A en maduixes del Marroc, segons ha indicat l'organització agrària en un comunicat. La notificació emesa qualifica la presència d'aquest virus com a risc seriós i potencialment greu.

Aquest nou rebuig en frontera se suma al ja detectat amb les mateixes característiques el 5 de març, denunciada per AVA-Asaja.

La Unió ha assenyalat que no es pot posar en risc la salut dels consumidors europeus i, per això, ha d'informar-se a la ciutadania sobre els controls que s'efectuen als productes importats de tercers països i en aquest cas a les maduixes que procedeixen del Marroc.

"Molt ens temem que únicament es realitzen controls i inspeccions aleatòries i, per tant, descobrir una malaltia o una plaga és com una loteria", ha advertit el secretari general de la Unió, Carles Peris.

Després de la primera detecció, el Ministeri d'Agricultura, Pesca Marítima, Desenvolupament Rural, Aigua i Boscos del Marroc va rebutjar categòricament "els rumors i les informacions falses" respecte de la presència del virus de l'hepatitis A en les maduixes marroquines, assenyalant que aquestes busquen tacar la reputació dels productes agrícoles del país, per la qual cosa es reserva el dret de prendre mesures legals.

El Ministeri marroquí va explicar que, després de rebre la notificació sanitària relativa a un lot de maduixes exportades des del Marroc, l'Oficina Nacional de Seguretat Alimentària (ONSSA) va obrir una investigació i va identificar el camp i la unitat d'embalatge en qüestió, a més de rastrejar l'enviament, realitzant totes les anàlisis necessàries amb la finalitat d'avaluar la seva qualitat i determinar qualsevol possible risc per a la salut.

No obstant això, la Unió ha lamentat que a aquest primer cas ja s'ha sumat una nova detecció amb hepatitis A i risc greu per a l'autoritat d'alertes europees, per la qual cosa "ja no es tracta d'una situació aïllada i puntual".

En línia amb les reivindicacions de les protestes agràries de les últimes setmanes, l'organització ha denunciat "les importacions procedents de tercers països i el tracte desigual de les condicions de producció dels productes espanyols i europeus respecte als que venen d'altres països de fora de la Unió Europea, tant pel que fa a la seguretat alimentària com a les condicions laborals i socials amb les quals es produeixen".

Davant això, Peris ha reclamat "més coherència en les polítiques de la UE i les que s'apliquen als productes importats i unes clàusules mirall perquè hi hagi igualtat en les condicions imposades als agricultors de la UE i als quals produeixen fora del territori comunitari".

"No demanem millor tracte, sinó simplement igualtat. La UE ha de prendre's més de debò tot el relacionat amb la salut dels consumidors i establir més controls i demanar reciprocitat per al compliment de les normes europees", ha afegit.