Almenys 40 morts i un centenar de ferits en un tiroteig a una sala de concerts de Moscou

Aquest divendres a la nit després d'un atemptat en un concert en el Crocus City Hall, un centre comercial als afores de Moscou, haurien mort segons indiquen mitjans russos almenys 40 persones i hi ha un centenar de ferits. "Desconeguts han obert foc en Crocus City Hall; l'evacuació de les persones està tenint lloc", han indicat els serveis de seguretat a l'agència TASS. Ria Novosti, per part seva, ha parlat de "ferits" a causa de "trets amb arma automàtica", segons un periodista sobre el terreny. Segons testimonis citats per mitjans russos, eren "almenys cinc" i semblen tenir "formació militar". A més de portar fusells d'assalt AKM alguns d'ells comptarien amb motxilles on portarien explosius i/o còctels molotov.

Segons els vídeos que han circulat per diferents canals de Telegram i xarxes socials els atacants van disparar a discreció a totes les persones que van trobar en el seu camí. La premsa russa informa que després de l'estampida que va haver-hi a la sala de concert, on el públic esperava l'actuació del grup Pícnic, haurien quedat atrapades 200 persones atrapades en un incendi provocat per una explosió.

Segons l'agència de notícies TASS 100 han estat rescatades pels bombers. Encara es desconeix l'autoria dels atacs, que no ha estat reivindicat per ningú ara com ara. De seguida que va saltar l'alarma les autoritats russes van cridar a la Unitat Especial de Resposta Ràpida i a les Unitats Especials de la Guàrdia Russa per a respondre a l'atac.