La ministra de Sanitat alerta que el tabac provoca "una mort cada deu minuts"

"No ens podem permetre perdre 140 persones al dia per l'epidèmia del tabaquisme, fet que suposa una mort cada deu minuts i 50.000 a l'any". Així de contundent s'ha expressat aquest divendres la ministra de Sanitat, Mónica García, durant la presentació del Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme 2024-2027 a societats científiques, entitats de salut pública i col·lectius juvenils. García ha recordat que fa quinze anys Espanya va ser "pionera" en la legislació contra el tabac i ha dit que ara es pretén avançar en aquesta línia. El Ministeri de Sanitat afirma que actualment un 25% dels nens de 12 anys han "vapejat" -és a dir, han utilitzat cigarretes electròniques-, xifra que en adolescents més grans puja fins al 50%.

"Les noves formes del tabac són una porta d'entrada al tabaquisme i cal actualitzar la legislació per millorar la protecció de la salut", ha assenyalat la ministra en relació a les cigarretes electròniques.

El Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme té com a objectiu que els joves no comencin a fumar, que augmenti el número d'exfumadors adults i que hi hagi més espais lliures de fum per prevenir el que el Ministeri anomena "fum de segona generació". Fins al 27 de març les Comunitats Autònomes podran fer aportacions al pla. El text es debatrà després en una reunió extraordinària de la Comissió de Salut Pública, i posteriorment es durà al ple del Consell Interterritorial del 5 d'abril.