La princesa de Gal·les, Kate Middleton, anuncia que pateix un càncer

La princesa de Gal·les, Kate Middleton, ha anunciat aquest divendres en un vídeo que està en tractament d'un càncer. En un vídeo gravat en el Palau de Kensington, l'esposa del príncep hereu Guillermo ha explicat que les proves realitzades després d'una cirurgia a la qual es va sotmetre al gener havien revelat que hi havia cèl·lules cancerígenes i que ara estava rebent un tractament de quimioteràpia preventiva.

A continuació es mostra la transcripció completa del missatge en vídeo de Kate:

"Volia aprofitar aquesta oportunitat per a agrair-los personalment tots els meravellosos missatges de suport i la seva comprensió mentre em recuperava de la cirurgia.

"Han estat un parell de mesos increïblement difícils per a tota la nostra família, però he tingut un equip mèdic fantàstic que m'ha cuidat molt bé, per la qual cosa estic molt agraïda.

"Al gener, em vaig sotmetre a una cirurgia abdominal important a Londres i en aquest moment es va pensar que la meva condició no era cancerosa. La cirurgia va ser exitosa. No obstant això, les proves posteriors a l'operació van descobrir que hi havia càncer. Per tant, el meu equip mèdic em va recomanar que hauria de sotmetre'm a un tractament de quimioteràpia preventiva i ara estic en les primeres etapes d'aquest tractament.

"Això, per descomptat, va ser un gran xoc, i William i jo hem estat fent tot el possible per a processar i gestionar això de manera privada pel bé de la nostra jove família.

"Com pots imaginar, això ha pres temps. M'ha pres temps recuperar-me d'una cirurgia major per a poder començar el meu tractament. Però, el més important, ens ha pres temps explicar tot a George, Charlotte i Louis d'una manera que sigui apropiat per a ells i assegurar-los que estaré bé.

"Com els he dit, estic bé i m'estic enfortint cada dia en concentrar-me en les coses que m'ajudaran a sanar; en la meva ment, cos i esperit.

"Tenir a William al meu costat també és una gran font de consol i tranquil·litat. Igual que l'amor, el suport i l'amabilitat que han mostrat molts de vostès. Significa molt per a tots dos.

"Esperem que comprengui que, com a família, ara necessitem una mica de temps, espai i privacitat mentre completo el meu tractament. El meu treball sempre m'ha brindat una profunda sensació d'alegria i espero tornar quan pugui, però ara haig de concentrar-me a recuperar-me per complet.

"En aquest moment, també penso en tots aquells les vides dels quals s'han vist afectades pel càncer. Per a tots aquells que enfronten aquesta malaltia, en qualsevol forma, si us plau no perdin la fe ni l'esperança. No estan sols".