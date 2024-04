Un nen de 10 anys fuig en un tren de Madrid a Àvila per maltractament i detenen als seus pares

Un nen de 10 anys ha fugit amb tren de Madrid a Àvila, a conseqüència dels maltractaments que suposadament patia al costat de la seva germana de 13 anys de manera habitual per part dels seus pares, que han estat detinguts per la Policia Nacional després de reconèixer que és "la seva manera d'educar".

Els dos progenitors, que van admetre els fets després de ser descrits pels dos germans, són considerats suposats responsables d'un delicte de maltractaments habituals, ja que segons els testimonis dels menors solien ser agredits "contínuament" amb "el cinturó, amb un cable del carregador i altres objectes quotidians".

Segons ha informat en nota de premsa la Comissaria Provincial de Policia, els fets es van produir al voltant de les 18.30 hores del dilluns, quan la Sala d'Operacions del Centre Intel·ligent de Coordinació Comandament i Control (CIMACC) de la Policia -abans conegut com a Sala del 091-, va encarregar a diversos agents acudir a l'estació de ferrocarril d'Àvila.

El motiu va ser que cap a allà a'hi dirigia un tren amb origen a Madrid, en el qual viatjava un nen de 10 anys, sense companyia i una mica desorientat, tal com va informar el revisor del comboi.

Davant aquesta situació, es van dirigir a l'estació diverses patrulles de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana que, quan van localitzar al menor, el van traslladar a la Comissaria Provincial en un vehicle sense mampara.

Una vegada en les dependències policials, el nen va manifestar que s'havia escapat de casa, a la Comunitat de Madrid, perquè els seus pares "l'agredeixen contínuament", tant a ell, com a la seva germana de 13 anys, "amb el cinturó, amb un cable de carregador i amb altres objectes quotidians".

La Comissaria va realitzar les gestions per a localitzar als progenitors, que es van traslladar des de Madrid a la capital avilesa per a fer-se càrrec del seu fill, acompanyats per la seva altra filla, també menor d'edat, en una actuació de la qual es van fer càrrec agents de la Unitat d'Atenció a la Família i Dona (AFAM), de la Policia Judicial.

Durant l'entrevista, la nena va relatar, igualment i de manera "espontània", el mateix que el seu germà, que tots dos són "colpejats sovint quan no es porten bé". Segons la Policia Nacional, els pares van ratificar les paraules dels seus fills, assenyalant que és "la seva manera d'educar".

La Policia Nacional va contactar amb la Fiscalia de Menors, que va determinar l'ingrés dels menors en un centre d'internament de la capital avilesa, així com la detenció dels seus progenitors com a suposats autors d'un delicte de maltractaments habituals.